Ausweg gesucht

Khalid Al-Mousily/REUTERS Sitzstreik: Anhänger Al-Sadrs vor dem Parlamentsgebäude in Bagdad am 2. August

Im Irak haben die im »Koordinierungsrahmen« organisierten irannahen schiitischen Parteien zu Beginn der Woche einen neuen Versuch unternommen, eine Regierung zu bilden. Das berichteten arabische Medien. Sie sprechen von einer »neuen Initiative« gegenüber den irakischen Sunniten und Kurden, mittels derer ein Ausweg aus der seit nunmehr zehn Monaten nach der Parlamentswahl anhaltenden politischen Sackgasse gefunden werden solle.

So sei Hadi Al-Amiri, Chef der Fatah-Allianz – politischer Arm der »Miliz« Al-Haschd Al-Schaabi (Volksmobilisierungskräfte) –, vom »Koordinierungsrahmen« zu Verhandlungen mit allen irakischen Parteien ermächtigt worden. Im Norden des Landes traf er sich bereits am Sonntag mit mehreren kurdischen Führungspersönlichkeiten, darunter Masud Barsani von der Demokratischen Partei Kurdistans (KDP) und der Vorsitzende der Patriotischen Union Kurdistans (PUK), Bafel Talabani.

Es ist kein Zufall, dass Al-Amiri die ersten Gespräche in seiner neuen Funktion in der Autonomen Region Kurdistan führt. Denn, obwohl es weit weniger beachtet wird als der seit Wochen eskalierende innerschiitische Machtkampf: Auch das kurdische Ringen um einen Kandidaten für das Amt des Staatspräsidenten ist Teil des sich im Irak abspielenden politischen Krimis, dass das Zweistromland nicht nur keine neue Regierung hat, wobei deren Ministerpräsident immer ein Schiit zu sein hat – es wurde auch bislang kein neuer Präsident gewählt, der traditionell von den Kurden gestellt wird. Die zeitweise mit dem schiitischen Geistlichen Muktada Al-Sadr alliierte KDP will einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken, während die PUK auf den bisherigen Präsidenten Barham Salih setzt.

Auch mit Mohammed Al-Halbusi von der bei den vorgezogenen Parlamentswahlen im Oktober zweitplazierten sunnitischen Partei Takaddum (Fortschritt), der Ende Januar in einem vom »Koordinierungsrahmen« boykottierten Wahlgang zum Parlamentssprecher gewählt worden war, kam Al-Amiri zusammen. Ein schneller Erfolg seiner Mission ist indes eher unwahrscheinlich: Al-Sadr rief am Sonntag zu einem »Millionenprotest« am kommenden Sonnabend auf. Seit Wochen demonstrieren seine Anhänger in der »grünen Zone«, dem hochgesicherten Parlaments- und Botschaftsviertel in Bagdad, Ende Juli hatten sie das Parlamentsgebäude gestürmt. Auslöser war die Nominierung Mohammed Schia Al-Sudanis als des Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten durch den »Koordinierungsrahmen« am 25. Juli. Sie wird von Al-Sadr wegen Sudanis Nähe zu seinem Erzrivalen, dem ehemaligen Premier Nuri Al-Maliki, abgelehnt.

Tatsächlich kommt dem Bündnis ein Vorschlagsrecht zu, nachdem Al-Sadr »seine« 73 Abgeordneten am 12. Juli aus dem Parlament abgezogen hatte, weil die von ihm angestrebte Bildung einer »Mehrheitsregierung« mit der KDP und der sunnitischen »Souveränitätsallianz« Halbusis missglückt war. Da aber keines der beiden Lager über die benötigte Zweidrittelmehrheit verfügt, sind alle Beteiligten letztlich auf eine Konsenslösung angewiesen. Dass Gespräche – zumindest vorerst – nicht direkt zwischen den schiitischen politischen »Blöcken« stattfinden, zeigt, wie verhärtet die Fronten sind.

Der Drohung Al-Sadrs, das Parlament bis zum Ende der Woche aufzulösen und den Weg für Neuwahlen freizumachen – sonst würden »die Revolutionäre einen anderen Standpunkt einnehmen« –, erteilte der Oberste Justizrat inzwischen eine eindeutige Absage: Die Auflösung der Legislative liege außerhalb seiner Befugnisse, so das Gremium. Laut irakischer Verfassung muss ein solcher Vorgang von mindestens einem Drittel der Abgeordneten beantragt und mit absoluter parlamentarischer Mehrheit beschlossen werden.

Nicht alle im »Koordinierungsrahmen« organisierten Parteien lehnen Neuwahlen grundsätzlich ab. So haben sich Al-Amiri und Expremier Haidar Al-Abadi dafür offen gezeigt, während sich Al-Maliki dagegen ausspricht. Den von Al-Sadr auf die Judikative ausgeübten Druck verurteilte der »Koordinierungsrahmen« aber deutlich als »nicht verfassungskonform«. Zudem machen seine Mitglieder einen – höchst unwahrscheinlichen – »nationalen Konsens« über die Wahlregeln zur Voraussetzung für einen neuerlichen Urnengang.

Seit vergangenem Freitag befinden sich auch die Anhänger des »Koordinierungsrahmens« in einem auf unbestimmte Zeit angesetzten Sitzstreik. Insbesondere für die Volksmobilisierungskräfte geht es um mehr als die Frage von Regierung oder Opposition. Denn Al-Sadr, selbst zwei Jahrzehnte lang Anführer einer hocheffektiven bewaffneten nichtstaatlichen Gruppe (einst Mahdi-Armee, dann Saraja Al-Salam bzw. »Friedensbrigaden«), hat – wenn auch möglicherweise nur als Wahlkampfmanöver – angekündigt, die Volksmobilisierungskräfte entwaffnen zu wollen. Diese waren – gemeinsam mit der Miliz Al-Sadrs – maßgeblich an der Bekämpfung der heute wieder erstarkenden Dschihadistengruppe »Islamischer Staat« beteiligt und wurden 2016 offiziell in die irakische Armee eingegliedert.