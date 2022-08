Einmal muss es passieren

München. Der Marathonläufer Richard Ringer sorgte am Montag überraschend für den ersten deutschen Einzeltitel bei der Leichtathletik-EM in München. Er siegte im Schlussspurt in 2:10:21 Stunden und ist damit der erste deutsche Marathoneuropameister. Wie zuvor die 24jährige Miriam Dattke erreichte Mitfavorit Amanal Petros am Ende Rang vier. In der Teamwertung errangen die deutschen Frauen mit den Plazierungen von Domenika Mayer (6.) und Deborah Schöneborn (10.) Gold, die Männer landeten auf dem zweiten Platz. (dpa/jW)