Intellektuelle Unredlichkeit

Wer dem weiten politischen Spektrum »von linksliberal bis linksradikal« historisch wie aktuell eine »Unmenschlichkeit als Programm« nachweisen will, sollte reichlich geeignete Quellen sorgsam kritisch konsultieren, um dieses an sich verdienstvolle Vorhaben adäquat zu meistern und den Anwurf nicht auf allzu tönerne Füße zu stellen. Soll eine solche Programmatik aber nur behauptet werden, reicht der oft erprobte, aber kaum überzeugende Ansatz des Münchner Journalisten Peter Bierl völlig aus: Man produziert einen massiven Kapitelendnotenapparat (hier circa 1.500 auf 364 Seiten), verwendet die Quellen bedarfsweise so stiefmütterlich wie kontextbefreit und behauptet personelle und institutionelle sowie ideologische Verstrickungen auch dort, wo sie bestenfalls mühevoll konstruiert werden können.

Im ersten Kapitel »Tierrechte und Menschenmord« attackiert Bierl den australischen Philosophen und Ethiker Peter Singer als »Wiedergänger von Eugenik und Euthanasie«, der mit seiner »Killerphilosophie« »die Begriffe Tierbefreiung, Tierrechte und Speziesismus« zwar »nicht erfunden, aber bekannt und salonfähig gemacht« habe. Sodann werden »Singers Freund*innen« ausgemacht (»Abteilung 1: Liberale, Linke und Feminist*innen«; »Abteilung 2: Tierrechtler*innen und Tierbefreier*innen«), und der Bogen zwischen Singers vermeintlicher Unmenschlichkeit und den Tierrechtsaktivisten hierzulande wird gespannt. Um diese scheint es Bierl vor allem zu gehen, hier verortet er den Gipfel der Inhumanität der deutschen Linken. So kulminiert seine Darstellung nach vier weiteren Kapiteln über »darwinistische Linke«, Religionskritiker wie Karlheinz Deschner (»Schlimmer als Hitler: Das Judenbild des Karlheinz Deschner«) und säkular positivistische Apologeten wie Richard Dawkins sowie dessen agnostische Adepten von der Giordano-Bruno-Stiftung schließlich im bezeichnend benannten Kapitel »›Totaler Vegetarismus‹ – die Tierrechtsbewegung«.

Der Dramaturgie des Buchs zufolge sind Tierrechtler noch schlimmer als Karlheinz Deschner. Wäre es nicht »wenig zielführend, die Vertreter*innen solcher Ansichten in die ›rechte Ecke‹ zu stellen«, man könnte meinen, Bierl würde dies ausführlich tun. Obwohl er einräumt, dass »nicht alle« der Angegriffenen und irgendwo links Verorteten Menschenhasser und letztlich Antisemiten seien, suggeriert er ebendies im programmatischen argumentativen Dreischritt: 1. wird »antiklerikalen«, »soziobiologischen«, »sozialdarwinistischen« etc. Bestrebungen verschiedenster Couleur und deren Vertretern der letzten 200 Jahre undifferenziert attestiert, mit ihrer Kritik die vom jüdisch-christlichen Weltbild laut Bierl kulturell installierte »Gleichheit aller Menschen« sowie die – offenbar von Bierl vertretene – »Vorrangstellung des Menschen« zu unterminieren. 2. würden diese Menschenfeinde eine Gleichheit zwischen Mensch und Tier nur behaupten, um 3. des Menschen Wert und dessen qualitativen Vorrang vor dem Tier zu negieren, am Ende die Schoah mit der Massentierhaltung zu vergleichen und so die Naziverbrechen zu verharmlosen sowie dezidiert (»sekundären«) Antisemitismus zu betreiben.

Ginge es Bierl »nicht um Angriffe auf Personen, sondern um eine inhaltliche Auseinandersetzung, um die Schärfung der Positionen einer emanzipatorischen und radikalen Linken«, wäre seinerseits deutlich mehr Schärfe in der Argumentation sowie Quellenkritik angebracht. Statt dessen stellt er – wissenschaftshistorisch unhaltbar – Charles Darwin, »aus heutiger Perspektive ein Sexist und Rassist«, als zwangsläufigen und bewussten »Vater« des Sozialdarwinismus dar, operiert selbst bei ohnehin leicht von links zu attackierenden Figuren wie Friedrich Nietzsche mit sattsam bekannten Falschzitaten (»Du gehst zum Weibe? Vergiss die Peitsche nicht!«) und wählt – dem emanzipativen Diskurs zuträgliche? – Kapiteltitel, die Tierrechtler unverblümt mit »totalem Krieg« verbinden usw. Vernünftige Kritik wird anders formuliert.