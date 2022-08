Bruch mit Kriegsdoktrin

Nathalia Angarita/REUTERS Mütter von Opfern der »Falsos positivos« bei einer Protestaktion in Bogotá am 25. August 2021

Der Schritt dürfte nicht bei allen Freude ausgelöst haben. Am Freitag hat der neue kolumbianische Präsident Gustavo Petro die Führungsebenen von Polizei und Militär ausgetauscht. Allein bei der Nationalpolizei wurden 20 Generäle entlassen, bei der Armee mussten insgesamt zehn gehen. Beide unterstehen in Kolumbien dem Verteidigungsministerium, und gegen beide stehen regelmäßig schwere Vorwürfe im Raum, denen zufolge die Institutionen an Menschenrechtsverbrechen beteiligt sind.

Es sei »nicht nach politischen Überzeugungen« vorgegangen worden, erklärte Petro auf einer Pressekonferenz in Bogotá. Vielmehr seien die neuen Kommandeure von Streitkräften und Polizei nach dem Prinzip »null Korruption, null Verletzung von Grundrechten« ausgesucht worden. Diese Indikatoren sollen zukünftig deutlich relevanter werden. So stellte der Staatschef fest, dass bezüglich der Beförderungen in den Streitkräften die Praxis radikal geändert werden müsse: Statt wie bisher an der Anzahl Getöteter müsse Erfolg an der »Befriedung« von Regionen gemessen werden – »weg von Todesfällen, hin zum Leben«.

Der neue Präsident, der gerade einmal eine Woche im Amt ist, scheint es ernst mit der Neuausrichtung von Militär und Polizei zu nehmen. Nur einen Tag nach der Neubesetzung der Führungen legte Petro am Sonnabend (Ortszeit) nach. Per Kurznachrichtendienst Twitter verkündete er, dass Angehörige der Einsatzkräfte künftig dafür zur Verantwortung gezogen werden sollen, wenn in ihrem Bereich Massaker oder politisch motivierte Morde geschehen und/oder straflos bleiben. »Alle militärischen und polizeilichen Befehlshaber« müssten in ihrem Zuständigkeitsbereich dafür sorgen, dass die Begehung von derlei Verbrechen »maximal« eingeschränkt werde.

Die Streitkräfte sind in Kolumbien extrem mächtig. Seit dem Ende der Militärdiktatur 1957 führt die Armee ein relatives Eigenleben innerhalb des Staates – ohne Kontrolle durch dessen zivilen Strukturen. Dieses »Arrangement«, das davon ausgeht, dass sich das Militär nicht in die zivile Politik einmischen darf, besteht bis heute – bis auf geringfügige Ausnahmen, wie die seit 30 Jahren gängige Praxis, dass Verteidigungsminister nicht mehr zwangsläufig der Armee angehören müssen.

Hinzu kommt: Der kolumbianische »Sicherheitsapparat« befindet sich seit mehr als sechs Jahrzehnten im Kriegszustand. Die Militärdoktrin ist klar antikommunistisch, was beispielsweise in der Praxis der »Falsos positivos« besonders brutalen Ausdruck fand. Laut Schätzungen fielen dieser Praxis mehr als 6.400 Zivilisten zum Opfer, die als im Gefecht getötete Guerillakämpfer präsentiert wurden. Auch mit immenser Militärhilfe aus Washington für den engsten Verbündeten in Südamerika wurden die kolumbianischen Streitkräfte hochgerüstet – heute gelten sie als die zweitstärksten in der Region hinter Brasilien. Ein Großteil des Staatshaushalts wird von Bogotá für Militär und Polizei ausgegeben, für 2022 sind laut Reuters zwölf Prozent vorgesehen, was elf Milliarden US-Dollar entspricht.

Es ist keineswegs ausgemacht, dass die nun von Petro eingeleiteten Schritte direkt Auswirkungen auf die seit Jahrzehnten vom bewaffneten Konflikt gebeutelten Regionen des Landes haben werden. Just am Sonnabend machte die NGO Indepaz das 62. Massaker allein in diesem Jahr bekannt. Demnach wurden drei Männer in Maicao im nordöstlichen Departamento Guajira von Schwerbewaffneten ermordet. Laut Nachrichtensender Telesur ist in der Region insbesondere die paramilitärische Gruppe Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) aktiv.

Am Sonntag machten sechs indigene Autoritäten aus dem südwestlichen Departamento Cauca Morddrohungen gegen sie publik. Laut einem Kommuniqué, das Indepaz über Twitter verbreitete, bedrohten aus der ehemaligen FARC-Guerilla hervorgegangene Gruppen sowie Kämpfer der ELN seit der vergangenen Woche mehrere indigene Anführer in der Gemeinde Caldono. Von den nationalen Behörden fordern die Unterzeichner, die Sicherheit in der Region zu garantieren.