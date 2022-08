Fernost im Fadenkreuz

Björn Trotzki/IMAGO Eurofighter in den Farben der indopazifischen Partnerstaaten der NATO (Neuburg an der Donau, 22.7.2022)

In 24 Stunden den Indopazifik erreichen: Das ist die Mission von sechs Eurofightern des Luftwaffengeschwaders 74, die am Montag nachmittag im Fliegerhorst bei Neuburg an der Donau abhoben. Über Italien, Griechenland, Israel und Jordanien sollen die Kampfflugzeuge nach Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten fliegen. Nach einem Pilotenwechsel geht es von dort weiter über den Golf von Oman, Indien und den Golf von Bengalen nach Singapur.

Auch drei Airbus »A330« Tankflugzeuge zur Luftbetankung der Kampfjets sowie vier Transportflugzeuge vom Typ »A400M« fliegen im Rahmen der Übung »Rapid Pacific 2022«, in die rund 250 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr eingebunden sind, nach Asien. Der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, nannte das Vorhaben »die größte und herausforderndste Verlegung, die es je in der Luftwaffe gegeben hat«. Damit werde ein klares Signal gesendet: »Die Luftwaffe ist schnell und weltweit einsetzbar – auch bei mehreren parallel zu erfüllenden Aufträgen«, so der General. Seit Monatsbeginn liegt bereits die Führung des NATO-Einsatzes zur Luftraumkontrolle über dem Baltikum bei der Bundeswehr.

Von Singapur aus werden die Eurofighter weiter nach Australien fliegen, um sich im August und September an zwei multinationalen Manövern der australischen Streitkräfte zu beteiligen. An dem im Zweijahresturnus stattfindenden dreiwöchigen Luftkriegsmanöver »Pitch Black« der Royal Australian Air Force sind bis zu 2.500 Personen und bis zu 100 Luftfahrzeuge aus 17 Staaten beteiligt. Im Anschluss findet die Seekriegsübung »Kakadu« statt. Geplant sind zudem gemeinsame Flüge mit der Luftwaffe von Singapur sowie Besuche in Japan und Südkorea, bevor die Bundeswehrmaschinen Anfang Oktober den Rückflug nach Deutschland antreten sollen.

»Der Indopazifik gilt als wichtigste Region der Welt – seine Kontrolle wird zugleich als Möglichkeit erachtet, Chinas machtpolitischen Aufstieg einzudämmen«, meinte Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung (IMI) in Tübingen am Montag zu jW. Deutschland wolle bei den sich verschärfenden Konflikten in dieser Region »erklärtermaßen nicht mehr ›von der Seitenlinie‹ aus zuschauen.« Der Politikwissenschaftler verweist dabei auf die im September 2020 von der Bundesregierung veröffentlichten »Leitlinien zum Indopazifik«, die eine größere deutsche Militärpräsenz in der Region vorsehen. Darin wird der Indopazifik als Schlüssel für die Ausgestaltung der internationalen Ordnung im 21. Jahrhundert identifiziert und mit Blick auf globale Lieferketten und Handelsrouten konstatiert, dass geopolitische Machtverschiebungen in diesem Raum auch unmittelbare Auswirkungen auf Deutschland haben. Mit maritimer Präsenz sowie intensiverer Zusammenarbeit bei gemeinsamen Übungen und Ausbildungen mit Partnerstreitkräften wolle Deutschland zur »Wahrung der regelbasierten maritimen Ordnung« beitragen, wird die gegen China gerichtete imperialistische Strategie schönfärberisch benannt.

Mit der Entsendung der Fregatte »Bayern«, die zwischen August 2021 und Februar 2022 im Seegebiet zwischen dem Horn von Afrika, Australien und Japan kreuzte, hatte die Bundeswehr bereits im indopazifischen Raum Flagge gezeigt. Mit der erstmaligen Verlegung von Flugzeugen in diese Region »zeigen wir, dass wir Sicherheit auch über Europa hinaus denken«, hatte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am 22. Juli nach einem Besuch beim Luftwaffengeschwader 74 verkündet.

Es sei »imperialer Größenwahn«, dass die Ampelregierung neben dem verheerenden Wirtschaftskrieg gegen Russland und Waffenlieferungen an die Ukraine jetzt auch noch an der Seite der USA und ihren Verbündeten den Luft- und Seekrieg gegen China probt, beklagt Sevim Dagdelen, Abrüstungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, am Montag gegenüber jW. Dies reihe sich in die laufenden US-Provokationen gegen die Ein-China-Politik ein und habe nichts mit dem grundgesetzlich begrenzten Einsatzauftrag der Bundeswehr zur Landesverteidigung zu tun.