Erneut Manöver um Taiwan

Lai Qiaoquan/Xinhua via AP Raketenabschuss der Volksbefreiungsarmee während des Manövers am 4. August

Die Chinesische Volksbefreiungsarmee hat am Montag erneut umfangreiche Manöver im Luftraum und in dem Seegebiet um die Insel Taiwan durchgeführt, wie die englischsprachige chinesische Zeitung Global Times berichtete. Beijing reagierte damit auf den erneuten Besuch einer US-Delegation in Taipeh, keine zwei Wochen nach einer Visite der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Wu Qian, sagte, dass die Kampfübungen eine »entschlossene Antwort« und zur »Abschreckung« hinsichtlich der »Provokationen« der USA seien.

Am Sonntag waren die fünf Kongressabgeordneten um den demokratischen Senator Edward Markey ohne offizielle Ankündigung auf Taiwan gelandet. Wie die taiwanesische Nachrichtenagentur CNA am Montag berichtete, lobte Markey Taiwan für seine »Zurückhaltung« in »schwierigen Zeiten«. »Wir haben die moralische Verpflichtung, alles zu tun, um einen unnötigen Konflikt zu verhindern.«

Laut CNA fand das Treffen mit »Präsidentin« Tsai Ing-wen hinter verschlossenen Türen statt, obwohl diese normalerweise per Livestream übertragen werden. Auch sonst habe es keine Informationen über den Aufenthalt der US-Delegation gegeben. Von den »Behörden« der chinesischen Provinz gab es bis auf einen Zusammenschnitt des Treffens keine weiteren Informationen. Im Anschluss machten sich die US-Politiker weiter auf eine größere Reise durch die indopazifische Region.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, sagte am Montag, der Besuch der US-Delegierten stelle einen »eklatanten Verstoß gegen das Ein-China-Prinzip und die drei gemeinsamen Kommuniqués zwischen China und den USA« dar. Er sei eine »Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität Chinas« und ein »falsches Signal« an Separatisten auf der Insel.

Bereits wegen der Reise Pelosis hatte die Volksrepublik als Reaktion über mehrere Tage großangelegte Manöver abgehalten. Geübt wurden eine Luft- und Seeblockade Taiwans sowie Kampfhandlungen.