Mehr als 600 Angehörige von IS-Kämpfern an den Irak übergeben

Baderkhan Ahmad/AP/dpa Internierte IS-Anhängerinnen und Familienmitglieder von IS-Kämpfern im Camp Roj im Nordosten Syriens (9.2.2022)

Beirut. Die Behörden der Demokratischen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien haben offenbar mehr als 600 Angehörige von Mitgliedern der Dschihadisten-Vereinigung »Islamischer Staat« (IS) an die irakische Regierung übergeben. Nach Angaben der in London ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte vom Freitag verließen etwa 620 Menschen das Flüchtlings- und Internierungslager Al-Hol knapp zehn Kilometer von der irakischen Grenze entfernt. Wie die nordostsyrische Selbstverwaltung der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, gehörten die Männer, Frauen und Kinder zu 150 verschiedenen Familien aus dem Irak und verließen das Lager am Donnerstag. Es ist die vierte Übergabe dieser Art aus dem Lager in den Irak. Die erste Rückführung von rund 300 Familien aus Al-Hol hatte im Mai 2021 stattgefunden.

Viele Kämpfer, die sich der IS-Miliz anschlossen, brachten ihre Frauen und Kinder mit in das »Kalifat«, das der IS 2014 in weiten Teilen des Irak und Syriens ausgerufen hatte. Unterstützt von einer Koalition unter Führung der USA, beendeten die mehrheitlich kurdisch-arabischen Syrisch-Demokratischen Kräfte (SDF) 2019 die territoriale Herrschaft des IS in Ostsyrien. Zehntausende IS-Kämpfer und Familienangehörige aus rund 50 Ländern befinden sich in Nord- und Ostsyrien in Internierungslagern und Gefängnissen. Die Selbstverwaltung hat wiederholt deren Herkunftsstaaten dazu aufgerufen, zu ihrer Entlastung ihre Bürgerinnen und Bürger aus den überfüllten Lagern zurückzunehmen und bei sich vor Gericht zu stellen. (AFP/jW)