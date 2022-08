Messerattentat auf Autor Rushdie

Joshua Goodman/AP/dpa Autor Salman Rushdie wird versorgt, nachdem er auf einer Bühne angegriffen wurde

Chautauqua. Der weltbekannte Schriftsteller Salman Rushdie ist während einer Veranstaltung im US-Bundesstaat New York auf der Bühne von einem Angreifer mit einem Messer am Hals verletzt worden. Der Täter sei am Freitag in der Veranstaltungshalle im Ort Chautauqua festgenommen worden, teilte die New Yorker Polizei mit. Die New York Times zitierte eine Zeugin: »Es gab nur einen Angreifer. Er war schwarz gekleidet. Er hatte ein loses schwarzes Kleidungsstück an. Er rannte blitzschnell auf ihn zu.« Ein Reporter der US-Nachrichtenagentur Associated Press berichtete, der Angreifer habe 10 bis 15 mal auf Rushdie eingeschlagen oder gestochen.

Nach Angaben der New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul hat das Eingreifen eines Polizisten Rushdie gerettet. »Und ich möchte die Staatspolizei loben, es war ein staatlicher Polizist, der aufstand und sein Leben rettete, ihn beschützte«, sagte Hochul am Freitag in der Stadt Buffalo. Der verletzte Schriftsteller bekomme in einem örtlichen Krankenhaus die Hilfe, die er benötige.

Rushdie war jahrelang akut mit dem Tod bedroht worden, nachdem 1989 der religiöse und politische Führer des Iran, Ayatollah Khomeini, eine Fatwa mit einem Tötungsaufruf gegen den Schriftsteller veröffentlicht hatte. Khomeini hatte Rushdie wegen dessen Roman »Die satanischen Verse« der Gotteslästerung beschuldigt. (dpa/jW)