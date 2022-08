»Das sind vor allem Apparatschiks«

snapshot/IMAGO Demonstration linker Gruppen gegen Aufrüstung und Krieg in Berlin (29.5.2022)

In Berlin gibt es seit ein paar Tagen ein »Bündnis Junge Linke«, das offenbar als Konkurrenzprojekt neben dem Landesverband der Linksjugend aufgestellt werden soll. Was hat es damit auf sich?

Die Linksjugend hatte für viele Mitglieder immer die Funktion, an Posten bei Fraktionen, in der Partei oder bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu kommen. Das funktioniert seit etwa einem Jahr zumindest im Berliner Landesverband nicht mehr so gut, weil da zum Teil Positionen vertreten werden, die für eine Karriere im Partei- oder Staatsapparat nicht förderlich sind. Und deshalb gibt es diesen neuen Zusammenschluss.

Die ersten Austritte von Rechten hat es nach der Landesmitgliederversammlung im Oktober 2021 gegeben. Jetzt folgt diese Gründung. Steckt da nicht mehr dahinter als die Neuaufstellung von ein paar Karrieristen?

Es gibt im Apparat der Linkspartei definitiv Leute, die es grundsätzlich befürworten, wenn eine alternative Jugendorganisation aufgezogen wird. Dennoch gibt es meiner Meinung nach keine einheitliche Haltung in der Frage, wie denn das »Problem« Linksjugend Berlin zu lösen ist. Dabei spielt auch eine Rolle, dass die Berliner Linksjugend keineswegs politisch homogen ist. Teile der Bürokratie wollen uns überhaupt kein Geld mehr geben, andere verfolgen weiterhin eine integrative Linie, weil sie bestimmte Teile des Landesverbandes weiter für integrierbar halten. Zu vermuten ist, dass diejenigen, die die Berliner Linksjugend komplett plattmachen wollen, auch ihre Hand bei diesem Alternativprojekt im Spiel haben.

Haben Sie Kenntnis von politischer, finanzieller oder organisatorischer Zuarbeit für das »Bündnis Junge Linke« durch Teile des Apparats oder durch den Landesvorstand?

Nachweisen können wir das nicht. Wir haben uns aber mal angeschaut, wer in den ersten Tagen dem Twitter-Account gefolgt ist. Das waren vor allem bekannte Apparatschiks. Da kann man dann schon eins und eins zusammenzählen. Wenn man sich die Interaktionen in den sozialen Medien anschaut, sieht man, dass der Apparat sich da in gewisser Weise selber mobilisiert.

Bereits vor Wochen hat die Linksjugend Treptow-Köpenick den Landesverband verlassen. Wie wurde das politisch begründet?

Es gab Vorwürfe wie den, dass der Landesverband »Putin-nah« sei, obwohl unsere Losung »Weder Putin noch NATO« ist. Natürlich auch den, dass wir aufgrund der Palästina-Solidarität »antisemitisch« seien. Aber das sind eigentlich gar nicht die relevanten Fragen. Es geht am Ende darum, welche Strategie der Verband verfolgt. Deren Position ist: Regierungsbeteiligungen sind immer zu unterstützen, ohne jedes Kriterium. Die sind voll und ganz auf der Linie der Partei, auch beim Verrat an »Deutsche Wohnen und Co. enteignen«, der gerade abläuft. Der dynamischste Teil des Landesverbandes, der sich in ein paar inhaltlichen Fragen durchgesetzt hat, ist strikt gegen Regierungsbeteiligungen und gegen die Integration in den bürgerlichen Staat. Allerdings sollte man sich auch nicht vormachen, dass das die vorherrschende Linie ist. Von vielen wird die Regierungsbeteiligung in Berlin abgelehnt, aber ohne wirklich die Konfrontation mit der Partei zu suchen. Das reichte den Karrieristen aber schon, um den Bruch herbeizuführen.

Über den ist ja nicht zu klagen. Hier kann man doch ganz nüchtern konstatieren, dass die beteiligten Strömungen nicht in eine gemeinsame politische Organisation gehören.

Der Strömung, der ich angehöre, ist das klar. Aber bei einem großen Teil des Landesverbandes herrscht das Verständnis vor, dass die Linksjugend möglichst viele Leute mitnimmt, auch wenn dadurch das politische Niveau sinkt.

Aktuell gibt es im Landesverband eine Debatte über den Vorschlag, sich vom Bundesverband der Linksjugend und von der Linkspartei zu trennen.

Ja. Sie wurde von unserer Strömung angestoßen. Es gibt strategische Differenzen, die nicht mehr zu kitten sind. Der letzte Bundesparteitag hat entscheidende Konzessionen an eine Pro-NATO-Politik gemacht. Es gibt keine Distanzierung von dem Wirtschaftskrieg, den die Regierung führt. Die Politik der Partei führt zu einer Zustimmung zum deutschen Imperialismus in allen wesentlichen Fragen. Wir wollen aber nicht eine neue, etwas linkere Linkspartei aufbauen. Es geht um den Aufbau einer revolutionär-sozialistischen Organisation.