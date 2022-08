Sachelle Babbar/IMAGO/ZUMA Wire Dringlicher als jemals zuvor: Proteste für den Erhalt einer lebenswerten Umwelt

Benefiz-Kunstauktion am John-Heartfield-Haus. Michael Ulbricht vom Leipziger Buch- und Kunstantiquariat hat Gemälde, Zeichnungen und Grafiken der »Leipziger Schule« und anderer Künstler – u.a. Max Klinger, Erich Heckel, Wolfgang Mattheuer, Werner Tübke, Arno Mohr, Armin Müller-Stahl, Marc Chagall, Joan Mirò, James Rizzi – im Gepäck. Ab 15.30 Uhr wird Anton Huth, Saxophon, für die musikalische Umrahmung sorgen. So., 21.8., 15.30 Uhr. Heartfield-Haus, Schwarzer Weg 12, 15377 Waldsieversdorf

»Not just your picture«. Sommerkino mit Diskussion. Im Sommer 2014, während Israels Angriff auf Gaza, werden Ibrahim, seine Frau und ihre fünf Kinder durch eine Rakete ermordet. Ibrahim hatte zwei weitere Kinder aus einer früheren Beziehung: Layla und Ramsis Kilani, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Sie begeben sich auf eine politische Reise. 24.8., 21.15 Uhr (Einlass), danach Diskussion mit Regisseur Dror Dayan und und Layla Kilani. Ort: Freilichtbühne Weißensee, Große Seestraße 8–10, Berlin: Veranstalter: Northeast Antifa

»Der laute Frühling«. Film und Diskussion mit Filmemacherin und anderen. In der Klimabewegung setzt sich zwar mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass Kapitalismus und Klimaschutz unvereinbar sind, es fehlt aber eine konkrete politische Vorstellung davon, wie wir einen Systemwandel herbeiführen können. Dienstag, 23.8., 18 Uhr. Ort: Werkstattkino, Fraunhoferstr. 9, München. Mit: Andreas Malm, Julia Steinberger, Esteban Servat, Matthias Schmelzer sowie Aktivisten. Veranstalter: Werkstattkino