Jürgen Ritter/IMAGO Das Thälmann-Denkmal in Berlin-Pankow

»Verqueres Denken. Gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus«. Buchvorstellung. Im Zuge der Proteste gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie offenbarten sich Allianzen, die vorher von vielen nicht für möglich gehalten wurden. Vermeintlich »linke« Mitkämpfer verbündeten sich mit Protagonisten des extrem rechten Spektrums. Auch in Teilen vermeintlich alternativer Szenen existieren Gesellschaftsentwürfe, denen problematische Weltbilder zugrunde liegen und die zumindest anschlussfähig an autoritäres Denken sind. Mit Autor Andreas Speit. Donnerstag, 18.8., 19 Uhr. Ort: Hafen Vokü, Hafenstraße 114, Hamburg. Veranstalter: Hafen Vokü

»Zum 78. Jahrestag der Ermordung Ernst Thälmanns (18.8.1944)«. Kundgebung. Es spricht Georges Gastaud (Vorsitzender des Pôle de renaissance communiste en France, PRCF) und ein Vertreter der Kommunistischen Organisation. Sonnabend, 20.8., 14 Uhr. Ort: Ernst-Thälmann-Denkmal, Greifswalder Straße, Berlin. Veranstalter: Freundeskreis Ernst Thälmann e. V., Ziegenhals-Berlin

»Zum 78. Jahrestag der Ermordung Ernst Thälmanns (18.8.1944)«. Kundgebung. Es spricht u. a. Georges Gastaud (Vorsitzender des Pôle de renaissance communiste en France). Musik von der Rot-Fuchs-Singegruppe Berlin. Sonntag, 21.8., 11.30 Uhr. Ort: Vor dem Gelände der geschändeten und zerstörten Ernst-Thälmann-Gedenkstätte in Ziegenhals, Seestraße 27, Ziegenhals-Niederlehme bei Königs Wusterhausen. Veranstalter Freundeskreis Ernst Thälmann e. V., Ziegenhals-Berlin.