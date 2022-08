Südsudan: Tote und Verletzte nach Überfall auf Busse

Hajarah Nalwadda/XinHua/dpa Salva Kiir Mayardit (vorne, 2.v.r), Präsident des Südsudans, hat vor einer Woche verkündet, dass die Neuwahlen um zwei Jahre verschoben werden (Kampala, 11.5.2021)

Juba. Unbekannte Täter haben zehn Menschen beim Überfall auf mehrere Busse im ostafrikanischen Südsudan erschossen. Weitere 18 Menschen seien verletzt worden, 20 Fahrgäste würden vermisst, sagte Brigadegeneral Justin Boula Daniel der Deutschen Presseagentur am Dienstag. Die bewaffneten Angreifer überfielen die drei Busse am Dienstag mittag auf einer Straße 80 Kilometer südlich von der Hauptstadt Juba. Es sei unklar, wer hinter dem Angriff stehe, sagte der Polizeisprecher. Bisher hat keine Gruppe die Verantwortung übernommen. Vor rund einer Woche hatte die Übergangsregierung im Südsudan eine Verschiebung demokratischer Wahlen um 24 Monate angekündigt. Das Land am Horn von Afrika mit seinen rund elf Millionen Einwohnern wird seit Anfang 2020 von einer Übergangsregierung geführt. (dpa/jW)