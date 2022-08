Aus dem Tor

Berlin. Torwart Rune Jarstein steht nach acht Jahren bei Hertha BSC vor dem Aus. Der norwegische Schlussmann wurde nach einem Disput mit Torwarttrainer Andreas Menger suspendiert und stand auch nicht im Kader beim 1:1 der Berliner in der Fußballbundesliga am Sonnabend gegen Eintracht Frankfurt. »Es ist was vorgefallen, was nicht der Tagesordnung entspricht. Das war schon ein bisschen heftiger. Wir haben ein Gespräch am Freitag geführt. Nach dem Gespräch haben wir Rune aus dem Kader genommen, aus den Gründen, wie das Gespräch war und wie es gelaufen ist«, sagte Geschäftsführer Fredi Bobic am Sonntag. (dpa/jW)