imago images/blickwinkel Besser als Neukauf: Techniker bei Instandsetzung einer Waschmaschine

Klare Ansage oder Realitätsferne? »Um teure Neuanschaffungen wie eine Waschmaschine zu vermeiden, muss mehr repariert werden«, wird der Bundesgeschäftsführer des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu), Leif Miller, am Donnerstag in einer Pressemitteilung zitiert. »Durch das Reparieren leben unsere Geräte länger, und das spart massiv Ressourcen und CO2-Emissionen ein.« Aber wer beispielsweise schon einmal sein Handy reparieren lassen wollte, weiß: Die Reparatur ist oft fast so teuer wie ein Neugerät. Und es braucht natürlich Menschen, die den dann viel größeren Arbeitsumfang fachgerecht erledigen können.

Wie es gehen könnte, zeigt die Thüringer Landesregierung. Sie startete im vergangenen Sommer ein Pilotprojekt. Wer ein Elektrogerät reparieren lässt, anstatt es auf den Müll zu werfen, bekommt die Hälfte der Reparaturkosten erstattet. Maximal 100 Euro pro Person und Jahr. Die Nachfrage ist groß: In den ersten vier Monaten gingen 7.000 Anträge ein. Vor allem für Mobiltelefone, Waschmaschinen und Geschirrspüler. Das erfolgreiche Projekt wird nun fortgeführt. Seit dem 31. Mai können online neue Anträge eingereicht werden.

Vorbild DDR?

Die bürgerliche Presse vermutete, dass auch die Erfahrungen aus der DDR eine Rolle spielen, dass der Reparaturbonus in Thüringen so gut angenommen wird. Bekanntlich wurde im Arbeiter-und-Bauern-Staat tatsächlich alles solange repariert, bis es endgültig auseinanderfiel. Auf dem Gebiet des Einsparens von knappen Ressourcen war der erste sozialistische Staat auf deutschem Boden immer auf Weltniveau.

Allein an den Erfahrungen im real existierenden Sozialismus kann es aber nicht liegen, wenn die Menschen den Reparaturbonus freudig beanspruchen. Das zeigt das Beispiel Österreich. Seit April können sich die Bürgerinnen und Bürger der Alpenrepublik ebenfalls die Hälfte der Kosten vom Staat zurückholen, wenn sie ein Elektrogerät reparieren lassen. Im südlichen Nachbarland Deutschlands sind es sogar maximal 200 Euro. Die Regierung stellt für das zunächst bis 2026 befristete Programm 130 Millionen Euro zur Verfügung. Laut dem Klimaministerium in Wien wurden bis jetzt 118.000 Bons im Gesamtwert von 5,1 Millionen Euro ausgestellt, berichtete Der Standard am 24. Juli. 40 Prozent der Gutscheine wurden für die Reparatur von Mobiltelefonen eingesetzt. Gefolgt von Waschmaschinen, Kaffeemaschinen und Laptops.

In Deutschland wollen künftig weitere Kommunen und Bundesländer Thüringens Beispiel folgen. »Zu einem wahren Erfolg und einer echten Entlastung kann der Reparaturbonus aber nur werden, wenn er bundesweit, unterstützt und ausgerüstet mit dem entsprechenden Budget, umgesetzt wird«, so der Nabu. Die Umweltorganisation fordert ein »Recht auf Reparatur«. Die Produzenten müssen dazu verpflichtet werden, Elektrogeräte so herzustellen, dass sie einfacher oder sogar überhaupt zu reparieren sind. Zum Beispiel sollen sich alle Geräte mit handelsüblichen Werkzeugen einfach öffnen lassen, damit Ersatzteile ausgetauscht werden können. Das ist längst kein Standard. Außerdem setzen die produzierenden Unternehmen die Preise für Ersatzteile so hoch an, dass es sich unterm Strich finanziell fast mehr lohnt, ein Neugerät zu kaufen.

Das geht Hand in Hand mit der »geplanten Obsoleszenz«. Das heißt: Die Produzenten bauen mit Absicht minderwertige Teile ein, die einen hohen Verschleiß haben. »Das ist definitiv so. Zahlreiche Studien belegen das«, sagte die Referentin für Kreislaufwirtschaft beim Nabu, Julia Simon, am Freitag gegenüber junge Welt. »Früher waren die Trommeln von Waschmaschinen aus Stahl. Heute ist fast alles aus Plastik.«

Sollbruchstellen

Dem Erfindungsreichtum der Industrie sind keine Grenzen gesetzt. So werden ausgerechnet wärmeempfindliche Teile in der Nähe von Wärmequellen verbaut, Glühbirnen können nicht ausgewechselt werden – und der Klassiker: die Elektrozahnbürste mit dem fest eingebauten Akku. Ist der kaputt, kann die Zahnbürste auf den Müll. Der deutsche Hersteller Miele sei hingegen ein positives Gegenbeispiel, so Julia Simon.

Im Moment wird ein Smartphone laut Nabu nur zweieinhalb Jahre genutzt. Wären es aber sieben Jahre, ließe sich knapp die Hälfte an CO2 einsparen. »Jährlich könnten in Deutschland alleine durch die längere Nutzung von Fernsehern, Waschmaschinen und Notebooks rund vier Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Das entspricht laut einer Studie des Ökoinstituts dem Ausstoß von knapp zwei Millionen Autos im Jahr«, rechnet der Nabu vor.

»Wie kaum ein anderes Thema vereint Reparatur die Interessen von Verbraucher-, Klima-, Umweltschutz und stärkt den lokalen Mittelstand sowie das Handwerk«, erklärt der Nabu auf seiner Homepage die einleuchtenden Vorteile. »Ein solcher Reparaturbonus ist ein sehr gutes ökologisches und soziales Instrument, das in ein kommendes Entlastungspaket gehört«, urteilt Julia Simon. »Er kommt auch bei Menschen an, für die hohe Neuanschaffungskosten in den kommenden Monaten zu einem richtigen Problem werden können.«