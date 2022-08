Unter Schatten

Am Donnerstag abend wurde die Ruhrtriennale 2022 mit einem Festakt in der Bochumer Jahrhunderthalle eröffnet. Zuvor war die Premiere des Musiktheaterstücks »Ich geh unter lauter Schatten« gegeben worden. Die 20. Auflage des Festivals der Künste findet bis zum 18. September statt. Es ist die zweite in der Intendanz der Schweizer Theaterregisseurin Barbara Frey. An acht verschiedenen Spielstätten in Bochum, Duisburg, Essen und Gladbeck werden 108 Veranstaltungen organisiert, darunter Theatervorstellungen, Konzerte, Lesungen und Performances. (dpa/jW)