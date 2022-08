Party für alle

Im Dorf Jamel bei Wismar hat am Freitag um 16 Uhr das Forstrock-Festival begonnen. »Ich glaube, das wird eine richtig große fette Jubiläumsparty für uns alle«, sagte Organisatorin Birgit Lohmeyer. Das Festival fand erstmals vor 15 Jahren statt, um auf die starke Neonaziszene in dem Ort aufmerksam zu machen. Damit das Dorf nicht von Zuschauern überrannt wird, wird nie angekündigt, welche Musiker erwartet werden. Der Ticketverkauf war heuer wie bei anderen Festivals in Mecklenburg-­Vorpommern schleppend gelaufen. Deshalb hatten viele ehemalige Stargäste wie Die Toten Hosen, die Antilopengang oder die Beatsteaks auf ihren Social-Media-Kanälen Werbung gemacht. (dpa/jW)