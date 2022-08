Zur Krönung

Am Sonntag werden in Neuhardenberg die Träger des diesjährigen Brandenburgischen Kunstpreises prämiert. Allen voran die Bildhauerin Sylvia Hagen, welche für ihr Lebenswerk den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg erhält. Sie habe mit großer Konstanz das skulpturale Werk in Brandenburg bestimmt, hieß es in der Begründung der Jury. Die 1947 in Treuenbrietzen geborene und in Altlangsow lebende Künstlerin hatte den Brandenburgischen Kunstpreis selbst zweimal erhalten und war auch bereits in der Jury aktiv. Ihre Bronzeskulptur »Figura Leu« ist zur Zeit in der Ausstellung »Inspiration Käthe Kollwitz« in der jW-Maigalerie in Berlin zu sehen. Die diesjährigen Auszeichnungen gehen an Ilka Raupach (Plastik), Micha Winkler (Fotografie), Daniel Becker (Grafik) und Fritz Bornstück (Malerei). Der Brandenburgische Kunstpreis wird bereits zum 19. Mal von der Märkische Oderzeitung zusammen mit der Stiftung Schloss Neuhardenberg verliehen. Mit ihm werden Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern aus Brandenburg gewürdigt. (jW)