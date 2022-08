Frankfurt am Main. Einer wissenschaftlichen Arbeit der ehemaligen Fußballnationalspielerin Lena Lotzen zufolge studieren oder arbeiten die Fußballerinnen der 1. und 2. Bundesliga überwiegend noch neben dem Sport. Im Zuge ihrer Masterarbeit an der IST-Hochschule für Management in Düsseldorf untersuchte Lotzen die dualen Karriereverläufe von 200 Spielerinnen. Demnach absolvieren 67 Prozent ein Studium oder haben bereits eines abgeschlossen, rund 25 Prozent befinden sich in einer Ausbildung oder haben diese erfolgreich abgeschlossen. Parallel zum Fußball sind neben Studium, Schule oder Ausbildung 42 Prozent der Befragten beruflich tätig. (dpa/jW)