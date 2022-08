»Können uns Resignation nicht leisten«

Martin Müller/imago images Protestaktion im Rahmen der »Women in Exile«-Bustour vor dem Brandenburger Landtag in Potsdam am 21. Juli 2021

Die Initiative »Women in Exile« existiert nun schon seit 20 Jahren. Ende vergangener Woche veranstaltete die selbstorganisierte Initiative geflüchteter Frauen im Exil in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Frauenkonferenz. Was waren die Anliegen?

Das Motto unserer Konferenz war »Breaking Borders to Build Bridges«, »Grenzen einreißen, um Brücken zu bauen«. Das ist auch der Titel eines Ende Juni von »Women in Exile« veröffentlichten Buches mit kollektiv gesammelten Geschichten. Wir fordern, die Grenzen zu öffnen, um Brücken zwischen den Menschen zu bauen. Es war eine internationale Konferenz mit insgesamt 250 Frauen und 50 Kindern unter anderem aus Ländern wie Senegal, Kenia, Mexiko und der Dominikanischen Republik. Aus Kamerun und Bangladesch wollten Frauen an unserer Konferenz teilnehmen, konnten aber nicht kommen, weil sie kein Visum erhielten. Es kann doch nicht sein, dass Menschen aus Europa Grenzen ohne Probleme überqueren können, auch sofort ein Visum nach Afrika erhalten, wenn sie es beantragen – für uns aber ein Grenzübertritt nach Europa nicht möglich ist. Das ist eine Ungerechtigkeit sondergleichen, die Zeiten des Kolonialismus werden so fortgeführt. Aus diesem Grund müssen sich Geflüchtete auf gefährliche Fluchtwege über das Mittelmeer machen, wo viele von ihnen sterben.

Die Initiative hat sich gegründet, weil festzustellen ist, dass geflüchtete Frauen oft Opfer doppelter Diskriminierung werden: als Asylsuchende und als Frauen. Hat sich im Lauf der Zeit daran etwas geändert?

Wir wollten Perspektiven entwickeln, um vor allem die schwierige Lebenssituation der Frauen in den Lagern in Deutschland zu verbessern. So konnten sie sich gegen sexualisierte Gewalt, Diskriminierung und Ausgrenzung besser verteidigen und für ihre Rechte im Asylverfahren kämpfen. Als ich vor zehn Jahren nach Deutschland kam, haben wir schon für die Abschaffung von Lagern gekämpft, ebenso wie gegen die Verknüpfung von Rassismus und Sexismus. Geändert hat sich nichts. Zwar haben im Sommer 2020 die Stadtverordneten der Stadt Potsdam auf einen Antrag der Fraktionen SPD, Linke, Grüne und Die Andere beschlossen, einen Plan zu erarbeiten, um langfristig alle Geflüchteten in Wohnungen unterzubringen. Auf die Umsetzung warten wir heute noch. Durch Corona hat sich die Lage noch verschärft. Unser Slogan ist weiterhin: »Alle Lager abschaffen!«

Wie war angesichts dieser düsteren Realität die Stimmung auf der Konferenz?

Wir können uns Resignation nicht leisten, müssen weiter kämpfen, um unsere Lage zu verbessern. Wir werden uns stärker international vernetzen und noch besser organisieren, damit sich unsere Lage nicht weiter verschärft. Wir haben in Workshops zudem politisch über das Thema Feminismus diskutiert. Das hat viele Frauen interessiert.

Welches werden in Zukunft die feministischen Kämpfe geflüchteter Frauen sein?

Für lesbische und queere Frauen ist die Situation in den Lagern besonders schlimm, weil sie dort vielen Vorurteilen begegnen. Sie können sich dort nicht frei bewegen. Ähnliches haben sie meist schon in ihren Herkunftsländern erleben müssen. Heterofrauen kommen in den Lagern meist mit Männern in Konflikt, weil die alles dominieren wollen. Sie müssen immer für gleiche Rechte kämpfen. Häufig werden sie mit ihren Kindern isoliert, bekommen keinen Sprachkurs, können nicht arbeiten. Darüber müssen die Frauen miteinander sprechen.

Haben sich neue Themen aufgetan?

Es ist weiterhin so: Wenn Frauen es geschafft haben, hier anzukommen, brauchen sie Beratung, auch Rechtsberatung, Deutschkurse und Unterstützung. Die Bundesregierung muss Gesetze machen, die geflüchtete Frauen besserstellen. Dafür haben wir am Sonntag auch demonstriert. Wir werden weiterhin politisch aktiv sein.