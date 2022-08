Mehr Stream, mehr Vinyl

Das Geschäft mit Audiostreams hat in der Bundesrepublik weiter zugelegt. Wie der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) am Donnerstag in seinem halbjährlichen Trendreport mitteilte, erreichte das Format nach Zuwächsen von 9,1 Prozent in den ersten sechs Monaten 73,3 Prozent des Gesamtumsatzes im Vorjahreszeitraum. In der Bundesrepublik würden damit nun 80,2 Prozent der Erlöse aus Musikverkäufen digital erwirtschaftet. Die Branche setzte insgesamt im ersten Halbjahr 2022 967 Millionen Euro um, ein Wachstum von 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Der Umsatz im Geschäft mit Vinylschallplatten habe sich um ganze 12,3 Prozent gesteigert, teilte der BVMI mit, der Marktanteil lag bei 6,2 Prozent. Abstand nehmen immer mehr Menschen verständlicherweise von der CD, die 6,5 Prozent des Umsatzes einbüßte. (dpa/jW)