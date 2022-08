Weiterhin schwer verzagt

Matador Records Ein Mod, ein Englischlehrer und der junge Stalin (v. l. n. r.): Die Band Interpol

In ihrer mittlerweile 25jährigen Laufbahn haben sich Interpol als die Meister der süffigen Düsternis etabliert. Die Post-Punker aus New York bewegen sich im Fahrwasser von Bands wie Joy Division, Codeine, The Jesus and Mary Chain oder den Smiths, wobei ihr Soundtrack eines zu Depression oder zumindest schwerer Verzagtheit neigenden Lebensgefühls manchmal zu hymnischem Pathos neigt. In ihren besten Momenten aber – etwa auf ihrem Debütalbum »Turn On the Bright Lights« von 2002 oder in Klassikern wie »Pioneer to the Falls« (2007) oder »Not Even Jail« (2004) – war die Kombination aus dem getragenen Gesang von Paul Banks und einem knallharten Gitarrenteppich von eindrücklicher Energie.

Alte Tugenden

Mit »The Other Side of Make-Believe« ist nun das siebte Album der Band erschienen; die Produktionszyklen der Indierocker sind nicht weniger schleppend als ihre zähen Rhythmen. In diesem Fall kommt freilich die Pandemie als verzögerndes Moment hinzu, die aber auch ein befreiendes Element hatte: »The Other Side of Make-Believe« wirkt so dicht und schlüssig, dabei aber auch so unvorhersehbar experimentierfreudig, als hätten Texter und Hauptsongwriter Banks und Gitarrist Daniel Kessler, die beiden einzig verbliebenen Musiker aus der Originalformation, sich an alte Tugenden erinnert. Songs wie das Auftaktstück »Toni« oder »Something Changed« werden durch hübsche Pianotöne eingeleitet, bevor die schwermütigen Gitarren einsteigen und sich das Schlagzeug von Sam Fogarino im Laufe der 45 Minuten zunehmend dagegen aufzulehnen scheint, in den Dienst straighten Vorwärtsdrangs genommen zu werden. Vor allem in »Something Changed«, aber auch in »Into the Night« oder »Greenwich« stolpern Bass Drum und Snare synkopisch voran, was den Songs eine neue, komplexe Dimension hinzufügt.

Im Breitwandformat

Die Texte scheinen dazu beinahe altersversöhnlich: Hindernisse fallen, der Himmel leuchtet, der Pazifische Ozean verspricht einen weiten und tröstenden Blick zum Horizont. »Fables« ist gar ein unverblümtes Liebeslied mit einnehmender, sehr Interpol-typischer süßlich-herber Melodie. Interpol kommen nach wie vor im Breitwandformat daher, opulent und latent bombastisch. Aber sie haben der Verlockung widerstanden, sich mit fortgeschrittener Karriere in Richtung von, sagen wir, Coldplay-Ödnis zu entwickeln, auch wenn dieser Trend ihrer Musik immer als Möglichkeit eingeschrieben schien. So legt »The Other Side of Make-Believe« zugleich Zeugnis von Verweigerung und Weiterentwicklung ab. Es ist ein Dokument musikalischer Reife, das kaum überzeugender hätte ausfallen können.