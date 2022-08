Freunderlwirtschaft

photonews.at/imago images Neuer Skandal? Dürften sich weitere Nachfragen gefallen lassen müssen: Verantwortliche im Finanzministerium (Wien, 26.2.2021)

Die Vorwürfe sind geharnischt: üppige Beratergagen, zugeschanzte Posten, undurchsichtige Ausgabenpolitik – letztlich Verschwendung von Steuermilliarden. Der Rechnungshof (RH) in Österreich hatte die Finanzierungsagentur Cofag, die die Coronahilfen für Unternehmen in der Alpenrepublik abwickelt, unter die Lupe genommen. Die während des ersten Lockdowns im März 2020 gegründete GmbH ist eine Tochter der gleichfalls bundeseigenen Bankenabbaugesellschaft Abbag, die dem österreichischen Finanzministerium untersteht.

»Rohbericht« geleakt

Dabei hatten die Rechnungsprüfer das geschäftige Treiben von der Cofag-Gründung bis Juni 2021 gecheckt. Die vorläufigen Ergebnisse stehen in einem »Rohbericht«, knapp 200 Seiten. Die Tageszeitung Der Standard und die Wochenzeitung Falter berichteten am Dienstag zuerst über das ihnen zugespielte Schriftstück und zitierten daraus. Tenor: Die Prüfer kritisieren die GmbH-Konstruktion, die personelle Besetzung der Cofag und Mehrfachbezüge ihres Exgeschäftsführers und befürworten, Rückforderungen zu erwägen. Ferner heißt es dem Standard zufolge: »Der RH empfahl dem Finanzministerium, bei Auslaufen der finanziellen Maßnahmen zu prüfen, welche Leistungen (…) von der Cofag noch zu erbringen sind, und die Gesellschaft nach Abschluss der Aufgaben aufzulösen.« Die Endfassung des Berichts steht noch aus, bestätigte eine RH-Sprecherin am Donnerstag auf jW-Anfrage. Diese würde nach dem Eingang der Stellungnahmen der »geprüften Stellen« erarbeitet. Und: »Wir veröffentlichen ausschließlich die Endfassungen«, betonte die Sprecherin. Ein Hinweis auf die unautorisierte Verbreitung des Rohberichts.

Der Leak, ein Fauxpas. Und Aufreger in der öffentlichen Debatte gibt es einige. Die Personalie des Cofag-Geschäftsführers Bernhard Perner etwa, der bis Juni dieses Jahres im Amt war. Der vormalige Kabinettsmitarbeiter im von der konservativen ÖVP geführten Finanzministerium »und spätere (und heutige) Geschäftsführer der Abbag hatte Doppel- und vorübergehend Dreifachfunktionen inne«, schreibt der Standard. Analog habe sich Perners Einkommen erhöht. Zudem griff der »Intimus« des früheren Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) auf alte Seilschaften bei der Cofag-Postenvergabe zurück. »Sphärenvermengung« nennt das der RH. Aus diesem Dunstkreis rekrutierte Perner offenbar auch externe Berater für das Geschäftliche und Protokollanten für Aufsichtsratssitzungen. Dafür wurden schon mal sechsstellige Saläre lockergemacht. Geld war und ist da. »Die Cofag hat 17 Milliarden Euro an Hilfen und Garantien bis Ende Juli ausgezahlt oder gewährt«, berichtete am Dienstag die Nachrichtenagentur APA.

Wer erhielt bevorzugt Zuschüsse aus dem Cofag-Topf? Zu den zehn größten Empfängern sollen laut RH-Rohbericht vier Bergbahngesellschaften zählen, die teils kräftig abkassierten. Ein weiterer Fall scheint brisant. Ein Handelskonzern mit 47 Tochtergesellschaften strich in summa 16,2 Millionen Euro ein. Der Trick: Unabhängige Töchter von Konzernen können einzeln bezuschusst werden. Zum Vergleich: Fast ein Fünftel aller unterstützten Firmen erhielten ungleich weniger, im Schnitt 2.500 Euro.

Österreich dürfte nach dem »Ibiza-Skandal« vor einem neuen stehen. Stoff dafür liefert der RH-Rohbericht allemal, um die schwarz-grüne Koalition unter Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vize Werner Kogler (Grüne) in Bedrängnis zu bringen. Das ahnt nicht zuletzt die Opposition im Nationalrat. Die SPÖ zum Beispiel. Das Cofag-Konstrukt sei von Anbeginn so angelegt gewesen, »sich innerhalb der ÖVP-Familie hochdotierte Jobs zuzuschanzen sowie möglichst unkontrolliert und daher ungeniert Geld zu verteilen«, teilte der Parlamentsklub der Sozialdemokraten am Donnerstag gegenüber jW mit. Das Steuergeld zahlten alle, »ausgegeben hat es die ÖVP«. Kurzum, Nutznießer seien die Günstlinge der ÖVP. Ein Knackpunkt: Kontrolle, vor allem parlamentarische. Denn: Die Cofag als GmbH entzieht sich dieser, monieren SPÖ, wirtschaftsliberale Neos und die rechte FPÖ unisono.

Finanzministerium gelassen

Freunderlwirtschaft bei der Cofag – was sagt das zuständige Finanzministerium? Details aus dem Rohbericht, der ein Arbeitspapier sei, würden nicht kommentiert, sagte Ministeriumssprecher Michael Ulrich am Donnerstag zu jW. Aber selbstredend werde dem RH geantwortet, »wir erwarten dann den offiziellen Bericht«. Und die Hauptperson im Skandal in spe, Ex-Cofag-Chef Perner? Der zeigt sich unbeeindruckt. Im Ö1-»Morgenjournal« wies er alle Vorwürfe zurück. Die Finanzierungsagentur sei in einer Sondersituation entstanden, er samt Kollegen hätte Verantwortung übernommen. »Ich habe mich der Sache gegenüber verpflichtet gefühlt. Und was wir gemacht haben, hat auch funktioniert«, meinte Perner.

Aussagen, die die SPÖ nicht besänftigen werden. Die verlangt von Perner nicht nur die Rückzahlung zu viel gezahlter Gehälter, vielmehr »sofort offenzulegen, wohin die Milliarden der Steuerzahler geflossen sind«. Sicher ist: »Cofag, eine Crimestory«.