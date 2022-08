Ein letztes Lächeln

Liedel Eissner/Kicker/imago Generationen geprägt: Uwe Seeler war ein Vorbild auf und neben dem Platz (18.7.1966)

Sogar Hamburgs Busse und Bahnen verabschiedeten am Mittwoch einen großen Sohn der Stadt: »Tschüs uns Uwe«, hieß es auf den Anzeigetafeln von U-Bahnhöfen und an den Zielanzeigen von Bussen. Eine Aktion, die sich die in Hamburg für Busse und U-Bahnen zuständige Hochbahn hatte einfallen lassen. Dass der vom französischen »Adieu« abgeleitete Gruß zumindest in Hamburg mit einem »ß« geschrieben wird, war an diesem Tag nebensächlich. Der, dem der Abschiedsgruß galt, hätte es sicher mit seinem typischen verschmitzten Lächeln quittiert.

Am Mittwoch hat die Hansestadt Hamburg mit einer Gedenkfeier im Volksparkstadion – wo sonst? – Uwe Seeler die letzte Ehre erwiesen, der am 21. Juli im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Er war langjähriger Fußballnationalspieler mit Neigung zu Fallrückziehern, Hamburger Ehrenbürger, die ewige Nummer neun. In seiner beispiellosen Karriere hatte er mit Ausnahme eines Einsatzes für Cork Celtic ausschließlich für den HSV gespielt– das kommt heute im Profifußball, in dem die Spieler mittlerweile wie einst die altrömischen Gladiatoren eine Art Handelsware sind, nicht mehr vor.

Die Feier war insgesamt angemessen und würdevoll, allerdings hatten sich trotz natürlich freien Eintritts nur etwa 5.000 bis 6.000 Fans ins weite Rund verirrt statt der erwarteten 57.000, die das Volksparkstadion fasst. Offenbar zogen es viele angesichts der Temperaturen vor, bei einem kalten Bier oder einer Weinschorle die Übertragung des NDR am heimischen Fernseher zu verfolgen. Auch dass die Veranstaltung an einem Werktag mittags angesetzt worden war, spielte wohl eine Rolle.

Uwe Seeler war ein Mann, den man im besten Sinn als Volkshelden bezeichnen kann, der ein Vorbild für alle Generationen war und ist – ein Vorbild durchaus auch für Linke, die oft schon den Begriff nicht mögen. Er war ein Kind der Arbeiterklasse, sein Vater Erwin schuftete im Hafen und spielte zunächst als Arbeitersportler, bevor er sich dem DFB-Klub Hamburger SV anschloss.

Im Gegensatz zu vielen Fußballern hat Uwe Seeler dem Lockruf des Geldes, das den Sport heute zu zerstören droht, immer widerstanden. 1961 schlug er ein lukratives Angebot des italienischen Spitzenvereins Inter Mailand aus, der ihm 1,2 Millionen D-Mark geboten hatte – damals eine unerhörte Summe. Kurz: Uwe Seeler hat sich nicht kaufen lassen. Gerade darum war und ist er so beliebt.

Auf diese Haltung kamen die Redner der Feier immer wieder zurück. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) machte den Anfang. Er würdigte Seeler als sportliches und menschliches Vorbild und hob neben den sportlichen Erfolgen dessen Heimatverbundenheit, Bodenständigkeit und karitatives Engagement hervor. »Uwe Seeler trug die Raute und seine Heimat im Herzen«, sagte Tschentscher. Als Identifikationsfigur habe er den Sport in der Stadt geprägt und Generationen junger Leute inspiriert. Es sei gewiss nicht einfach, einen so berühmten Vater und Ehemann zu haben, wandte sich Tschentscher an Seelers Familie, doch dieser sei der »beste deutsche Fußballer aller Zeiten« gewesen.

Der Präsident des Deutschen Fußballbundes (DFB) Bernd Neuendorf hob hervor, dass die heutige Bedeutung und das internationale Ansehen der (mittlerweile gesamt-)deutschen Fußballnationalmannschaft ohne Uwe Seeler kaum vorstellbar gewesen seien: »Uwe Seeler, Ehrenspielführer des Nationalteams, schlug die Brücke zwischen den weltmeisterlichen Generationen von 1954 und 1974, zwischen Fritz Walter und Franz Beckenbauer«, sagte Neuendorf bei der Gedenkfeier. Der Schauspieler, Musiker und komische Universalkünstler Olli Dittrich machte als Freund der Familie den Abschluss: Er beschrieb einen bitter-schönen Traum, in dem er am 13. Februar 1965, als der HSV bei Werder Bremen mit 0:4 unterging und Seeler sich schwer verletzte, für diesen eingewechselt wird und den Verein doch noch zum Sieg schießt.

Die bewegendste Rede hielt allerdings HSV-Sportvorstand Jonas Boldt: »Uwe ist mehr als Titel und Trophäen. Uwe Seeler war und ist die perfekte Verkörperung des Fußballs«, sagte er. Er sei »der ideale und ehrgeizige Spieler, von dem jeder Trainer und Manager nur so träumt«. Seeler sei »ständig oben, aber bodenständig, der größte HSVler aller Zeiten – für immer«, fasste Boldt zusammen: »Uwe ist einer von uns – nur besser.« Besser als die Reden war nur das Musikprogramm, Lieblingslieder des Verstorbenen. »Stadt Hamburg an der Elbe Auen«, die Hymne seiner Stadt, gesungen vom Seemannschor Hamburg, begleitet vom Pianisten Joja Wendt. Und natürlich Seelers Lieblingslied »An de Eck steiht'n Jung mit'n Tüdelband«, gespielt in der Fassung von Heidi Kabel – vor zehn Jahren war es für zwei Saisons auch die Torhymne in Seelers geliebtem Volksparkstadion.