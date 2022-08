»Es gibt eine Entpolitisierung von Straftaten«

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Gedenken an Delfin Guerra (l.) und Raúl Garcia unter einer Brücke (Merseburg, 12.8.2020)

Am 12. August 1979 starben die kubanischen Vertragsarbeiter Delfin Guerra und Raúl Garcia Paret im Zuge einer Hetzjagd in Merseburg. Seit dem 40. Jahrestag 2019 organisiert die Initiative 12. August Gedenkveranstaltungen und fordert eine Aufarbeitung der Umstände ihres Todes. Was ist dazu bekannt?

Bislang ist wenig bekannt. Es sollen rassistische Beschimpfungen der Kubaner am 11. August 1979 nach einer Tanzveranstaltung in der Merseburger Gaststätte »Saaletal« Auslöser für eine Auseinandersetzung und die Hetzjagd gewesen sein. Im Anschluss daran sollen tags darauf auch Delfin Guerra und Raúl Garcia Paret in eine Schlägerei verwickelt worden und vor Angriffen von Deutschen geflüchtet sein. Manche Zeugen sagen, sie seien in die Saale gesprungen; andere, sie seien hineingeworfen worden. Ramón Cruz, der damals als einer der kubanischen Vertragsarbeiter 1979 im Wohnheim in der Straße des Friedens 68 in Merseburg lebte und beide persönlich kannte, berichtete unserer Initiative 2019, noch am selben Abend habe er von einer Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Kubanern gehört, wobei letztere verfolgt, mit Dingen wie Steinen oder Flaschen beworfen sowie erneut rassistisch beleidigt worden seien. Zu diesem Zeitpunkt habe er noch nichts vom Tod von Raúl und Delfin gewusst. Zwei oder drei Tage später habe er davon erfahren, dass ihre Leichen angespült wurden.

Wie war die Situation der kubanischen Vertragsarbeiter in Merseburg damals?

Eine ganze Gruppe war damals bei den Leunawerken beschäftigt, darunter Delfin und Raúl. Zum Zeitpunkt des Geschehens seien sie erst wenige Wochen im Land gewesen, so Ramón Cruz. Teilweise seien sie herzlich aufgenommen worden, es habe aber auch rassistische Reaktionen gegeben. Als weißer Kubaner sei er davon weniger betroffen gewesen als schwarze Kolleginnen und Kollegen.

Wie ist zu erklären, dass die Täter niemals zur Verantwortung gezogen wurden?

In der DDR wurden die Ermittlungen offenbar eingestellt. Der MDR berichtete, die Gruppe der Kubaner sei damals als »Unruhestifter« abgeschoben worden. Die Staatsanwaltschaft in Halle prüfte im Anschluss an solche Berichte 2016 die Aufnahme eines Ermittlungsverfahrens, sah aber letztlich keinen Anfangsverdacht für Mord oder versuchten Mord gegeben. Fragt sich, weshalb nicht, da doch laut Augenzeugen mit Steinen und Flaschen auf Menschen im Fluss gezielt wurde.

Angehörige von Delfin Guerra können das Gedenken nur online mitgestalten. Warum wurden ihre Anträge auf Visa zur Teilnahme vor Ort von der deutschen Botschaft in Havanna abgelehnt?

2021 nahm unsere Initiative Kontakt zu seiner Familie auf und lud sie dazu ein, am Gedenken teilzunehmen. Unverschämt finden wir die Begründung der deutschen Botschaft, weshalb sie keine Visa erteile: Sie unterstellt, dass die Familienmitglieder möglicherweise illegal in Deutschland bleiben könnten. Dem Anliegen der Angehörigen, ihres Bruders und Onkels zu gedenken, wird so die ehrliche Absicht abgesprochen. Eine solche Visapolitik ist rassistisch und kolonial geprägt.

Wer trägt politisch Verantwortung für diesen Umgang mit rassistischen Attacken, die sich nach dem Ende der DDR vervielfacht haben?

In diesen Fall sind die Staatsanwaltschaft Halle sowie Lokalpolitiker und Journalisten in Merseburg involviert. Es kursiert die Behauptung, das sei damals ein Unfall gewesen. Es gibt eine Entpolitisierung von Straftaten. Wie in vielen anderen Gemeinden und Städten in Deutschland will man sich auch in Merseburg der Auseinandersetzung mit strukturellem Rassismus und daraus folgender Gewalt nicht stellen. Um den eigenen Ort nicht in ein schlechtes Licht zu rücken, wird versucht, alles unter den Teppich zu kehren. Mit unserer Veranstaltung »recordar. llorar. acusar - erinnern. trauern. anklagen« fordern wir eine würdige Gedenkstätte sowie weitere Ermittlungen und juristische Aufarbeitung. Die betroffenen Familien müssen entschädigt werden.