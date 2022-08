Letztes Mal

Ulm. Nach der Zehnkampfeuropameisterschaft in der kommenden Woche wird Europameister Arthur Abele seine Karriere beenden. Es werde sein letzter Zehnkampf werden, sagte der Ulmer der Südwestpresse (Mittwochausgabe). Er gehe mit dem Anspruch in den Wettkampf, unter die »Top acht« zu kommen, sagte Abele demnach. Nach langer Verletzungspause geht Abele als Titelverteidiger mit einer Wildcard in den zweitägigen Wettkampf am kommenden Montag und Dienstag in München. (dpa/jW)