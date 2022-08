Razzia bei Trump

Joe Cavaretta/ZUMA Wire/IMAGO Ein Polizist patrouilliert am Dienstag vor Trumps Anwesen in Palm Beach

Die FBI-Razzia in Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida hat offenbar die Stellung von Donald Trump bei den Republikanern stark aufgewertet. Damit sind auch seine Chancen für eine Rückkehr ins Weiße Haus nach der Wahl im November 2024 gestiegen. Ungefähr 30 Angehörige der Bundespolizei hatten am Montag abend ohne Vorankündigung die Residenz des ehemaligen Präsidenten durchsucht und nach bisherigen Medienberichten zehn Kisten Material beschlagnahmt.

Die meisten prominenten Politiker der sogenannten Grand Old Party, darunter auch fast alle innerparteilichen Kritiker und Konkurrenten des 76jährigen, verurteilten am Dienstag (Ortszeit) das Vorgehen des FBI. So sprach Floridas Gouverneur Ronald DeSantis, der zu Trumps aussichtsreichstem Rivalen in den republikanischen Vorwahlen werden könnte, von einer »weiteren Eskalation bei der Instrumentalisierung der Bundesbehörden als Waffe gegen die politischen Gegner des Regimes«. Der ehemalige Vizepräsident Michael Pence, der ebenfalls eine Bewerbung um das Präsidentenamt in Erwägung zieht, erklärte, dass »Millionen Amerikaner tief besorgt« seien, und forderte, dass der dafür verantwortliche Justizminister und Generalstaatsanwalt – die beiden Posten sind miteinander verbunden –, Merrick Garland, »dem amerikanischen Volk volle Rechenschaft über die Gründe dieser Aktion geben muss« und dass er dies sofort tun müsse.

Trump veröffentlichte einen Spendenaufruf im Internet und erklärte dazu: »Es ist wichtig, dass ihr versteht, dass es nicht nur meine Wohnung war, die verletzt wurde, sondern das Heim jedes patriotischen Amerikaners, für den ich gekämpft habe.« Er beschuldigte seinen Nachfolger Joseph Biden, von der ganzen Sache gewusst zu haben, ebenso wie er auch von den Geschäften seines Sohnes Hunter in der Ukraine gewusst habe, und wetterte: »Wir sind nicht besser als ein Drittweltland, eine Bananenrepublik.« Die Hausdurchsuchung in Mar-a-Lago sei eine Fortsetzung der früheren Anschuldigungen und FBI-Ermittlungen wegen seiner angeblichen Unterstützung durch Russland.

Indessen bestreitet Biden jede Vorkenntnis oder gar Mitwirkung an der Polizeiaktion. Der Präsident sei völlig ahnungslos gewesen und habe davon erst durch öffentliche Berichte erfahren, behauptete seine Pressesprecherin Karine Jean-Pierre am Dienstag vor Journalisten. Biden habe immer wieder seinen Respekt vor der Unabhängigkeit des Justizministeriums betont. Überhaupt sei niemand im Weißen Haus vorab informiert gewesen.

Völlig ausschließen kann man das nicht. Das Ministerium und das FBI missachteten anscheinend alle Regeln einer »modernen Informationsgesellschaft«. Zunächst wurden der Öffentlichkeit weder die Ziele noch die Gründe der Hausdurchsuchung mitgeteilt. Trumps Rechtsanwälte, die von der Aktion vermutlich durch Angestellte oder durch den staatlichen Sicherheitsdienst Secret Service erfahren hatten, wurden daran gehindert, den Gebäudekomplex zu betreten. Die Medien wurden über die Vorgänge nicht von der Polizei oder dem Justizministerium informiert, sondern durch eine Erklärung des Expräsidenten.

Offenbar ging es bei der Hausdurchsuchung um die massenhafte illegale Mitnahme von Akten bei Trumps Auszug aus dem Weißen Haus im Januar 2021. Das ist US-Präsidenten durch ein 1978 erlassenes Gesetz kategorisch verboten. Alles Material aus ihrer Amtszeit, zum Beispiel auch handgeschriebene Notizen, muss dem Nationalarchiv übergeben werden.

Schon im Februar des laufenden Jahres war bekanntgeworden, dass Trump eine größere Zahl Kartons mit Papieren aus dem Weißen Haus geschafft hatte. Zum Inhalt soll unter anderem sein Briefwechsel mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un gehört haben. Zwölf Kartons wurden im Frühjahr zurückgegeben. Gleichzeitig informierte das Nationalarchiv das Justizministerium über den Vorgang und leitete damit Ermittlungen ein. Sie sollen klären, ob Trump noch weitere Akten illegal zurückhält, und könnten außerdem zu einem strafrechtlichen Verfahren gegen ihn führen.