Demos und Blockaden

Moises Castillo/AP Photo/dpa Studierende blockieren am Dienstag eine Straße nahe der San-Carlos-Universität in Guatemala-Stadt

Tausende Menschen auf den Straßen: In ganz Guatemala ist es am Dienstag (Ortzseit) zu Demonstrationen und Straßenblockaden gegen Korruption, den zunehmend autoritären Regierungsstil des rechten Präsidenten Alejandro Giammattei und Preissteigerungen gekommen. Zu den Protesten hatten die »Asamblea Social y Popular«, indigene Organisationen, Studierende und Gewerkschafter aufgerufen. Die Panamericana sowie Straßen in der Hauptstadt wurden für mehrere Stunden blockiert, in Hauptstädten verschiedener Departamentos fanden Demonstrationen statt. Insgesamt blieben die Teilnehmerzahlen deutlich unter denen der großen Antikorruptionsproteste der vergangenen Jahre zurück. Das Onlineportal Prensa Comunitaria kritisierte die heftige Polizeipräsenz an mehreren Orten, teilweise konnten geplante Blockaden deshalb nur eingeschränkt durchgeführt werden.

Studentenstreik

Die Demonstrierenden kritisierten auch die Festnahmen des kritischen Journalisten und Unternehmers José Rúben Zamora und der ehemaligen Ermittlerin der »Sonderstaatsanwaltschaft gegen die Straffreiheit« (FECI), Samari Carolina Gómez. Zamora, der Leiter und Gründer der regierungskritischen Zeitung El Periódico, war Ende Juli festgenommen worden. Nachdem er zunächst stundenlang in seinem Haus festgehalten worden war, wurde er später in das Gefängnis Mariscal Zavala überführt, wo er seitdem einsitzt. Zamora hatte in El Periódico mehrfach über Korruptionsfälle bis in höchste Regierungskreise berichtet. Gómez, die zeitgleich verhaftet wurde, war in der FECI mit Ermittlungen im »Fall Bantrab«, einem Korruptionsskandal um die guatemaltekische Bank »Banco de los Trabajadores«, beschäftigt. Ihr und Zamora werden Geldwäsche, Erpressung und Weitergabe vertraulicher Informationen vorgeworfen, beide stritten die Vorwürfe in einer ersten richterlichen Anhörung am Montag ab und bezeichneten das Verfahren als politisch motiviert.

Ein weiteres zentrales Thema bei den Protesten war der anhaltende Konflikt um die staatliche San-Carlos-Universität. Bei den Wahlen zum Rektor der Institution war es im Mai zu Unregelmäßigkeiten gekommen, mehrere oppositionelle Vertreter wurden aus dem zentralen Wahlgremium ausgeschlossen. Letztlich wurde der als regierungsnah geltende Walter Mazariegos ohne Gegenkandidaten zum Rektor gewählt. Seitdem hält ein Teil der Studierenden in der Hauptstadt und in mehreren Außenstellen den Campus besetzt.

In Quetzaltenango, der zweitgrößten Stadt Guatemalas, beteiligten sich rund 2.000 Menschen an einer Demonstration von der besetzen Universität zum Parque Central in der Innenstadt. »Eine Mafia aus korrupten Politikern und Unternehmern« habe sich der Legislative, der Exekutive und der Judikative bemächtigt, kritisierte ein Redner auf der Kundgebung. Es werde ihnen allerdings nicht gelingen, »die San-Carlos Universität zu zerstören«. Thematisiert wurden auch verschiedene Einschüchterungsversuche gegen die protestierenden Studenten. So waren am vergangenen Freitag in der Hauptstadt teilweise bewaffnete Personen, mutmaßlich aus dem Umfeld des Rektors Walter Mazariegos, auf das Gelände vorgedrungen. Die Studierenden konnten die Personen jedoch schließlich vom Campus drängen und die »teilweise außer Kontrolle geratene Situation« beruhigen, erklärte ein Sprecher. Auch in Quetzaltenango kam es am Montag morgen zu einem Vorfall auf dem Campus. Gegen 4 Uhr hätten »unbekannte Personen« große Mengen an Böllern »in der Nähe unserer Unterkünfte gezündet« und danach das Gelände fluchtartig verlassen, so ein Studierendenvertreter gegenüber junge Welt.

Mindestlohn reicht nicht

Eine Rednerin des Colectivo Ciudadano Quetzaltenango kritisierte die heftigen Preissteigerungen in Guatemala. »Die Kosten für Lebensmittel sind die zweithöchsten in Lateinamerika, die Preise für Benzin und Diesel die höchsten in der Region«, so die Aktivistin. Dabei decke der Mindestlohn weniger als die Hälfte des monatlichen Bedarfes einer Familie ab. In der angespannten wirtschaftlichen Lage könnte auch ein Grund für die relativ geringe Teilnahme an den Protesten liegen, vermuteten mehrere Redner: »Ich kenne viele Verkäuferinnen und Verkäufer vom Markt und andere Menschen aus dem informellen Sektor, die gerne an der Demonstration teilgenommen hätten. Aber einen Tag nicht arbeiten bedeutet einen Tag nicht essen.«