Unpraktikabel und unsinnig

Fabian Strauch/dpa Ausnahmeregeln vom Maskenzwang für Närrinnen sind bislang nicht geplant (Düsseldorf, 15.2.2021)

Wenige Tage nachdem das neue Infektionsschutzgesetz vorgestellt wurde, hagelt es immer noch Kritik. Dabei geht es vor allem um Regeln, die als nicht umsetzbar oder als unpraktikabel angesehen werden. Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, forderte deshalb Korrekturen. »Wir begrüßen, dass eine Maskenpflicht in Innenräumen weiter möglich sein soll«, sagte er der Rheinischen Post (Mittwoch). Die Ausnahmen für Geimpfte seien »aber völlig unpraktikabel«. Sie widersprächen deshalb dem Ziel eines guten Infektionsschutzes.

Laut Gaß seien auch die geplanten Regeln für Kliniken nicht umsetzbar. Zukünftig sollen nur noch die Personen ein Krankenhaus betreten dürfen, die entweder einen aktuellen Test vorweisen können oder bei denen die dritte Impfung höchstens drei Monate zurückliegt. Zwischen Beschäftigten und Besuchern soll dabei kein Unterschied gemacht werden: Ohne diese Nachweise und ohne eine FFP2-Maske dürfe niemand eintreten. Doch mit solchen Regeln werde den Kliniken »ein so nicht umsetzbarer, zusätzlicher Aufwand aufgebürdet«, monierte Gaß.

Der Entwurf des neuen Infektionsschutzgesetzes sieht ebenfalls vor, dass ab Oktober wieder eine Maskenpflicht verhängt werden darf. Bundesweit soll sie weiterhin in Bus, Bahn und im Flieger gelten. Neu hinzu kommt sie in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Darüber hinaus dürfen auch die Bundesländer wieder eine Maskenpflicht verordnen.

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) sprach sich gegen eine Maskenpflicht für Schüler im Herbst und Winter aus. »Der BVKJ ist grundsätzlich gegen eine Maskenpflicht an Schulen«, erklärte Verbandssprecher Jakob Maske dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wichtig sei auch, dass es keine anlasslosen Tests mehr geben solle, da die Sensibilität der Tests nur bei 40 Prozent liege. Deshalb gebe es viele falsch-negative, aber auch falsch-positive Ergebnisse.

Kritik gab es zuletzt daran, dass Menschen von der Maskenpflicht in Restaurants oder bei Kultur- und Sportveranstaltungen befreit sein sollen, wenn ihre Impfung nicht älter als drei Monate ist. Nach einer Konferenz der Gesundheitsminister (GMK) erklärte deren Vorsitzende, Petra Grimm-Benne (SPD), am Dienstag, diese Regelung sei »schwer nachzuvollziehen« und nur schwer zu kontrollieren. Man sei sich außerdem nicht ganz sicher, ob es dann tatsächlich noch viele frisch Genesene und frisch Geimpfte gebe, die das auch nachweisen könnten. »Denn selbst die vulnerablen Gruppen, die jetzt schon die vierte Impfung haben, haben möglicherweise die drei Monate schon überschritten«, sagte sie. Die Länder könnten über die GMK nur Anregungen geben – entscheiden müsse dann der Bundestag.

Nachdem unter anderem von Bild-TV der Verdacht lanciert wurde, diese Regelung könne bedeuten, dass man sich alle drei Monate impfen lassen solle, behauptete nun Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), die Möglichkeit einer Ausnahme von der Maskenpflicht sei keineswegs als Empfehlung für eine Auffrischung der Impfung alle drei Monate zu verstehen. Das sei abwegig und »medizinisch unsinnig«, sagte Lauterbach in den ARD-»Tagesthemen«. In der ZDF-Sendung »Heute-Journal« erklärte er, er wolle mit der Reform zum Teil an Regeln anknüpfen, die es schon einmal gab. »Und viele wollen das nicht«, so der SPD-Politiker. Sie wollten statt dessen einfach so weiterleben, als ob die Pandemie zu Ende wäre. Aber eine Durchseuchung der Gesellschaft sei keine Option für die Bundesregierung, betonte er weiter.

Dass die Bundesregierung es den Ländern zum Teil überlässt, Maßnahmen zu ergreifen, sorgt auch dort für Debatten. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte kürzlich bundesweit einheitliche Regeln eingefordert. Auch ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek (CSU) forderte nun in den Zeitungen der Mediengruppe Bayern »klare Indikatoren und Schwellenwerte, um festzulegen, wann welche Maßnahme greifen soll«. Das müsse der Bund vorgeben.