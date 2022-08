imago images / Nature Picture Library Blackout in Großbritannien: Es könnte zappenduster werden an der Themse

London wappnet sich für einen kalten, dunklen Winter. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch berichtete, zieht die Regierung bereits organisierte Stromausfälle in Industrie und sogar in Haushalten in Betracht. Um es mit den leicht abgewandelten Worten des früheren Premiers Winston Churchill (1874-1965) zu sagen: Sie schwört die Bevölkerung schon einmal auf Blut, Schweiß und Teelichter ein.

Unterdurchschnittliche Temperaturen und geringere Stromimporte aus Norwegen und Frankreich könnten zu vier Tagen im Januar führen, an denen das Vereinigte Königreich »Notmaßnahmen« ergreifen muss, um Gas zu sparen, heißt es unter Berufung auf nicht namentlich genannte Personen aus dem Umfeld der Regierung. Aus dem Wirtschaftsministerium wurde beschwichtigend verlautet, das Szenario sei »nicht etwas, das wir erwarten«.

Die katastrophalen Folgen der Lebenshaltungskostenkrise sind in Großbritannien allerdings schon mit beiden Händen greifbar: Laut einer Studie des Verbraucherportals Uswitch sind die Bürger wegen der steigenden Preise bei ihren Energieversorgern so hoch verschuldet wie noch nie. 1,3 Milliarden Pfund an Verbindlichkeiten sind offen, umgerechnet etwa 1,5 Milliarden Euro, ein Zuwachs von 250 Prozent seit September 2021. Durchschnittlich 206 Pfund (244 Euro) schulden die sechs Millionen Haushalte ihren Anbietern – die Summe ist binnen vier Monaten um zehn Prozent gestiegen.

Dabei hat der Spaß noch gar nicht richtig angefangen. Die Konfrontation mit Russland kostet, den Preis für die unsichere Energieversorgung und alles, was daran hängt, bezahlen auch in Großbritannien die, die ohnehin kaum etwas haben. Bereits am Dienstag war bekannt geworden, dass die Energiepreise in dem Land sich im kommenden Jahr voraussichtlich verdoppeln werden.

Allerdings organisiert sich bereits Widerstand. Während in der BRD noch über kürzeres Duschen diskutiert wird und die Regierung die erwartbaren Proteste in Herbst und Winter als »extremistisch« diffamiert, macht in Großbritannien die Kampagne »Enough is Enough« (Genug ist genug) mobil. Gemeinsam mit zahlreichen Gewerkschaften, die für die nächsten Wochen und Monate Streiks angekündigt haben, kämpft sie gegen die Folgen der Lebenshaltungskostenkrise. Gefordert werden eine Reallohnerhöhung, Senkung der Energierechnungen, ein Ende der Ernährungsarmut, menschenwürdige Wohnungen für alle und eine Besteuerung der Reichen. »Es ist Zeit, die Wut in Taten umzusetzen«, heißt es auf der Webseite.

Es donnert in den britischen Medien. Die Rufe nach staatlichen Hilfen, um die explodierenden Energiepreise abzufedern, werden lauter – und die konservative Regierung kommt ins Schleudern. Anfang des Monats bewilligte sie umgerechnet etwa 470 Euro pro Haushalt. Angesichts der neuen Prognosen ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Weitere Unterstützung wurde bislang beharrlich ausgeschlossen. Elizabeth Truss, Außenministerin und laut Umfragen aussichtsreichste Kandidatin für die Nachfolge des amtierenden Premiers, Boris Johnson, musste am Mittwoch allerdings in einem Interview mit Sky News gestehen, sie schließe Zahlungen an die Bürger nicht mehr aus.

Für diesen Donnerstag sind Gespräche zwischen Regierung und den Energiekonzernen angedacht. Eilig hat man es in London dann aber nicht: Finanzminister Simon Clarke betonte am Mittwoch, dass alle wichtigen Entscheidungen erst Anfang September vom nächsten Premier getroffen werden.