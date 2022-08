Finale Einigung

Helsinki. Eintracht Frankfurt reist ohne Topspieler Filip Kostic zum Supercup nach Helsinki. Der Serbe stehe »in finalen Gesprächen mit einem neuen Klub«, teilte der Europa-League-Gewinner am Dienstag mit. In den vergangenen Tagen war nur noch über einen Wechsel zu Juventus Turin spekuliert worden, italienische Medien berichteten am Dienstag bereits übereinstimmend, dass eine Einigung zwischen der Eintracht und dem italienischen Rekordmeister erzielt worden sei. Von bis zu 18 Millionen Euro Ablösesumme war dabei die Rede. (dpa/jW)