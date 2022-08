Kein Problem mit Mussolini

Piero Tenagli/Independent Photo Agency Int./imago Kann laut aktuellen Umfragen mit 25 Prozent der Stimmen rechnen: FdI-Führerin Meloni

Laut jüngsten Wählerumfragen werden in Italien die faschistischen Brüder Italiens (FdI) von Giorgia Meloni die kommenden Parlamentswahlen gewinnen. Die linke Tageszeitung Manifesto veröffentlichte am Dienstag Zahlen, laut denen sie mit 25 Prozent rechnen dürfen, gefolgt von der rassistischen Lega Matteo Salvinis mit zehn Prozent. Die Forza Italia (FI) des früheren Premierministers Silvio Berlusconi würde auf sieben Prozent kommen. »Mitte-rechts« könnte eine absolute Mehrheit gewinnen.

Die FdI-Führerin gibt sich seit geraumer Zeit siegessicher. Sie bekannte im April, mit dem Faschismus Benito Mussolinis hätte sie als Regierungschefin »keine Probleme«. Das war auf der Beerdigung Assunta Almirantes, der Witwe des Staatssekretärs des »Duce«, Giorgio Almirante. 1946 hatte der die Mussolini-Partei unter dem Namen Movimento Sociale Italiano (MSI) neugegründet, ihre Nachfolgepartei ist die FdI. Laut dem Mailänder Corriere della Sera würdigte Meloni die Almirante-Witwe Assunta zudem als »eine Säule des historischen Gedächtnisses der italienischen Rechten«.

Die faschistische Koalition aus FdI, FI und Lega hat durchaus ihre Meinungsverschiedenheiten. Unter anderem bestanden oder bestehen diese zwischen Salvini und Meloni in der Konkurrenz um die Führung. Insgesamt, scheint es allerdings, wird der Streit hintangestellt, bei den Wahlen im September tritt man geschlossen an.

Unterdessen sind bei »Mitte-links« Versuche des sozialdemokratischen Partito Democratico (PD), ein »Campo largo« (breites Lager) auf die Beine zu stellen, im ersten Anlauf gescheitert. Ein zwischen PD-Sekretär Enrico Letta und Carlo Calenda, dem Leiter der Gruppe »Azione« am 2. August geschlossenes Abkommen, in dem sich beide Seiten laut ANSA zur »Fortsetzung der Außen- und Verteidigungspolitik der aktuellen Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi« bekannten, hat Calenda am 6. August wieder aufgekündigt. Anlass war, dass Letta im Anschluss auch mit Nicola Fratoiannis »Sinistra Italiana« (Italienische Linke, SI) und Angelo Bonellis »Grünen« ein weiteres Wahlbündnis einging.

Calenda beschuldigte Letta, im Falle der SI – der früher der »Partito della Rifondazione Comunista« (PRC) angehörte – »mit im Grunde Kommunisten« einen Pakt geschlossen zu haben. Wie aus Manifesto bekannt wurde, verfolge Calenda die Absicht, mit seiner »Azione« einen »Pakt der Republik« zu bilden, für den Draghi als Kandidat antreten soll.

Während Letta die unter Luigi Di Maio von der »Fünf-Sterne-Bewegung« (M5S) abgespaltene Partei »Insieme per il futuro«, die sich inzwischen »Impegno civico« (Bürgerliche Verpflichtung) nennt, gewinnen will, lehnt er ein Bündnis mit dem »Sterne«-Chef Giuseppe Conte bisher ab. Ein solches würde in dem »Mitte-links«-Lager vor allem von den »Freien und Gleichen« (LeU) nicht mitgetragen. Conte erklärte sich offen zum Dialog, will aber sonst allein antreten. Die »Sterne« haben unter anderem dadurch, dass sie – wie 60 Prozent der Italiener – sich weigerten, die Ukraine im Krieg gegen Russland zu unterstützen, den Sturz Draghis herbeigeführt. Ihnen werden deshalb laut Manifesto wenigstens etwa elf Prozent der Stimmen eingeräumt. Wenn von einem »Wettlauf zwischen Letta und Meloni« am 25. September die Rede ist, könnte ihn der PD, dem derzeit etwa 23 Prozent Stimmen zugetraut werden, allenfalls für sich entscheiden, wenn er M5S einschließt.

Auf der Linken jenseits von »Mitte-links« will »Potere al popolo« (Die Macht dem Volke) in einer »Unione popolare« (Volksunion) mit dem PRC und weiteren Kräften mit dem früheren Bürgermeister von Neapel, Luigi de Magistris, an der Spitze antreten. Da bisher nicht im Parlament vertreten, muss die »Volksunion«, um zur Wahl antreten zu können, 40.000 Unterschriften sammeln. Die Aktion ist noch im Gange. Wie beziehungsweise wo sich die weiteren drei KPs – PRC, PC und die trotzkistische Arbeiterpartei PCL – aufstellen, ist noch offen.