Gedenken in Nagasaki

Kyodo/REUTERS

Der Bürgermeister der japanischen Stadt Nagasaki, Tomihisa Taue, hat bei einer Zeremonie zum 77. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf die Stadt vor den Gefahren durch Atomwaffen gewarnt. Sie stellten angesichts des Krieges in der Ukraine eine »reale und aktuelle« Bedrohung dar, sagte Taue am Dienstag. Am 9. August 1945 hatten die USA eine Atombombe auf Nagasaki abgeworfen und rund 74.000 Menschen getötet. Am Dienstag um 11.02 Uhr, der Uhrzeit des Bombenabwurfs, hielten die Bewohner von Nagasaki – unter ihnen auch Schüler (siehe Bild) – ein stilles Gebet ab. (AFP/jW)