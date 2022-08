»Sie stehen vor der Frage: heizen oder essen?«

REUTERS/Jason Cairnduff Steigende Preise für Lebensmittel sind auch in Belfast ein wachsendes Problem

Sie sind politisch und gewerkschaftlich aktiv im Westen von Belfast. Können Sie etwas über Ihre Arbeit mit den Menschen dort erzählen?

Die Wohnungssituation beschäftigt uns derzeit am meisten. Wohnen ist in Belfast ein großes Problem, da es zu wenig sozialen Wohnbau gibt. Es gibt viel zu lange Wartelisten, vor allem für Familien mit Kindern, und genauso lange Wartelisten für ältere Menschen, die einen Platz im Altersheim haben wollen. Zudem ist der Standard vieler Häuser sehr niedrig, nicht wenige Gebäude sind von Ratten befallen. Viele Familien sind über ein Jahr auf den Wartelisten, bis sie endlich vom Wohnungsamt etwas angeboten bekommen. Wenn du eine alleinerziehende Mutter bist, dann hast du fast gar keine Chance, eine Wohnung von der Stadt zu bekommen.

Derzeit arbeite ich mit einer Mutter in Westbelfast zusammen, die drei Kinder hat und einfach keine Wohnung bekommt. Wir versuchen unter anderem, für solche Betroffenen Schulungen zum Wohnungsrecht zu organisieren. Die Wartelisten verfahren hier nach einem Punktesystem. Wir beraten, wie es Personen schaffen, mehr Punkte zu bekommen, damit die besonders hilfsbedürftigen Fälle in den Wartelisten nach oben kommen. Ein anderer Fall ist der eines chronisch kranken Jungen. Das Wohnungsamt stellt aber keine geeignete Wohnung für seine Familie zur Verfügung, und daher muss er seit bereits mehr als 230 Tagen im Krankenhaus ohne seine Familie leben.

Ist die Wohnungsnot Ihr einziges Betätigungsfeld?

Nein, Arbeitslosigkeit und die steigenden Lebenshaltungskosten sind die anderen beiden großen Probleme. Viele Schulkinder erleben gerade einen Sommer mit Hunger. In den Ferien bekommen sie keine Schulmahlzeiten, und immer mehr Familien, mit denen wir in Kontakt sind, können sich das Essen für die Kinder nicht mehr leisten.

In Belfast kann die Temperatur auch im Sommer unter zehn Grad sinken, besonders in der Nacht. Viele Familien stehen derzeit vor der Frage: heizen oder essen. Sie heizen normalerweise nicht, wenn die Kinder in der Schule sind, um das Geld zu sparen. Doch nun sind die Kinder zu Hause, und jetzt müssen sie heizen, weswegen sie sich die Lebensmittel nicht mehr leisten können.

Wie kam es zu dieser Situation?

Es gab über viele Jahre zu wenige Investitionen durch die britische Regierung. Das Problem wird durch Konflikte in der Nachkriegsgesellschaft verschärft. Viele Familien sind zerbrochen. Ehemänner kamen nach vielen Jahren aus den Gefängnissen und haben Schwierigkeiten, wieder Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden. Die Lebenserwartung dieser Männer ist niedrig. Überhaupt gibt es eine große Ungleichheit – in wohlhabenden Gegenden leben die Menschen viel länger. Es gibt durch den Krieg viele psychologische Probleme. Die Abhängigkeit von Antidepressiva ist nirgends im Vereinigten Königreich so hoch wie hier. Statt in das Gesundheitswesen zu investieren, verschreibt man den Menschen einfach Tabletten. Auch die Selbstmordrate ist vergleichsweise hoch. Für Menschen, die an den psychologischen Folgen des Kriegs leiden, sind Antidepressiva keine Lösung, denn dadurch werden ihre Traumata nicht behandelt.

Wie gehen Sie mit dieser Situation um?

Die republikanischen und gewerkschaftlichen Organisationen sind die Speerspitze des Kampfes für sozialen Wandel. Auch die Interessenvertretungen spielen eine wesentliche Rolle, für mich ist aber die Basisarbeit besonders wichtig. Wir Republikaner arbeiten alle als Freiwillige in unseren Vierteln. Wir leben hier und sehen die Probleme jeden Tag. Die Viertel in Westbelfast sind sehr enge Gemeinschaften. Wenn Freunde und Nachbarn Hilfe brauchen, wissen sie, dass sie zu mir kommen können. Andere Organisationen haben diese enge Verbindung zu den Leuten nicht, und daher schaffen wir es besonders gut, den Schwächsten in unserer Gesellschaft eine Stimme zu geben.

Welchen Einfluss hatte die Pandemie auf diese Situation?

Covid hat das Gesundheitswesen NHS nicht kaputtgemacht: Es war bereits davor in einem desolaten Zustand. Die Pandemie wird nur als Ausrede verwendet. Durch die fehlenden Investitionen wurde das NHS bereits in den Jahren davor kaputtgespart.