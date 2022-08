Preisschock in Großbritannien

REUTERS/Andrew Boyers Die Energiepreiskrise scheint sich auch in Großbritannien weiter zuzuspitzen (Strommasten in Wellingborough)

Prognosen sehen in Großbritannien einen explosionsartigen Anstieg der Energiepreise im kommenden Jahr: Der Rechnungsbetrag für einen typischen Haushalt könnte sich auf mehr als 4.200 Pfund (etwa 5.000 Euro) jährlich verdoppeln, berichtete am Dienstag BBC. Der öffentlich-rechtliche Sender beruft sich auf Zahlen des Beratungsunternehmens Cornwall Insight.

In Großbritannien gibt es eine Preisobergrenze für Strom, die von der Regulierungsbehörde Ofgem festgelegt wird. Derzeit liegt der Preisdeckel für eine durchschnittliche Familie bei etwa 1.971 Pfund, umgerechnet etwa 2.334 Euro. Cornwall Insight begründete am Dienstag seine Prognose mit der Entscheidung von Ofgem, die Preisobergrenze nur für drei statt für sechs Monate festzulegen. Zudem seien die Großhandelspreise extrem gestiegen.

Seit Mitte des vergangenen Jahres war eine Reihe von Energieunternehmen pleite gegangen, weil die Schere zwischen dem Marktpreis und dem Deckel zu groß wurde. Durch die Anhebung sollen die britischen Energieunternehmen geschützt werden. Ofgem erklärte jedoch, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine »belastbaren« Prognosen gewagt werden könnten. Grund sei, dass die Marktpreise derart schnell stiegen, dass Voraussagen nicht zuverlässig seien.

In Großbritannien wird seit Monaten über eine »Lebenshaltungskostenkrise« diskutiert. Die Notenbank in London befürchtet, dass die Inflation in diesem Jahr bis auf 13 Prozent ansteigen wird. Die konservativ geführte Regierung hatte Anfang des Monats angekündigt, die Haushalte in England, Schottland und Wales wegen der hohen Energiekosten mit rund 470 Euro unterstützen zu wollen.

Der energiepolitische Sprecher der oppositionellen Labour-Partei, Edward Miliband, kritisierte via Kurznachrichtendienst Twitter, die konservative Führung lebe weiterhin in einer »Phantasiewelt« und sehe nicht die »katastrophale Realität, vor der Familien in diesem Winter stehen«. Der frühere Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn forderte: »Wir brauchen Energieunternehmen im Besitz der Allgemeinheit und eine Vermögenssteuer jetzt.«