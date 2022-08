Obszöner Zynismus

Riedel

Sechs Spiele Sperre, so lautete vergangene Woche das Urteil gegen Starquarterback ­Deshaun Watson von seiten der National Football League (NFL). Es ist ein Urteil, das aufgrund seines geringen Strafmaßes die Gemüter erhitzte. 24 Frauen hatten den 26jährigen wegen sexueller Belästigung zivilrechtlich angeklagt. Mit 23 hatte sich Watson außergerichtlich geeinigt. Strafrechtlich wurde er bereits zuvor freigesprochen.

Das Strafmaß seitens der NFL stand noch aus. Dieses legte in diesem Fall nicht wie in den Jahren zuvor Präsident Roger Goodell fest, sondern die Richterin Sue L. Robinson. Sie fungierte als eine neutrale Instanz. Eine Vorgehensweise, auf die sich die Liga und die Spielergewerkschaft vor zwei Jahren geeinigt hatten, da den Urteilen von Goodell zuvor nicht selten etwas Willkürliches anhaftete.

Robinson sprach Watson in allen drei Anklagepunkte der NFL – sexuelle Übergriffigkeit, Gefährdung des Wohlbefindens anderer sowie Rufschädigung der Liga – schuldig. Zudem hielt sie fest, dass Watson bisher keine Reue gezeigt habe. »Ich habe niemals eine Frau respektlos behandelt«, hatte sich der Spieler von den Cleveland Browns einmal geäußert.

Die NFL hatte im Vorfeld des Urteils eigentlich eine Sperre von mindestens einem Jahr gefordert. Robinson urteilte dagegen strikt auf Grundlage des sogenannten »Collective Bargaining Agreement (CBA)«, einer Art Tarifvertrag zwischen Liga und Gewerkschaft. Dort wird zwischen den Tatbeständen sexueller Übergriffigkeit (»harassment«) und sexueller Gewalt (»sexual assault«) unterschieden.

Robinson erachtete Watson lediglich im Tatbestand der sexuellen Übergriffigkeit für schuldig. Watson wird vorgeworfen, während seiner Zeit bei den Houston Texans zahlreiche Masseurinnen sexuell belästigt, teilweise auf sie ejakuliert und zum Oralsex gezwungen zu haben. Hierfür sieht der Tarifvertrag aber eben ein geringeres Strafmaß vor. Daher nur sechs Spiele Sperre, obwohl die Schwere der Vergehen von Robinson anerkannt wurde.

Die Liga legte gegen das Urteil Berufung ein. Das gibt Goodell, oder einer von ihm eingesetzten Person, laut CBA das Recht, eine härtere Bestrafung festzulegen. Watson könnte dagegen erneut Berufung einlegen und vor ein Bundesgericht ziehen. Er würde in diesem Fall aber »gegen Windmühlen kämpfen«, wie die Journalistin Jenny Vrentas von der New York Times auf Twitter den Juristen Michael LeRoy zitierte.

Wie auch immer das finale Urteil ausfallen mag, der Fall Watson hat mal wieder einen fast schon obszönen Zynismus in der NFL offengelegt. Als im Frühling klar wurde, dass Watson, sportlich einer der besten Quarterbacks in der Liga, zumindest strafrechtlich nichts zu befürchten hat, überboten sich einige Teams in einem Wettbieten um einen Spieler, dem sexueller Missbrauch in 24 Fällen vorgeworfen wurde.

Die Cleveland Browns bekamen schließlich den Zuschlag und statteten Watson mit einem Rekordvertrag über fünf Jahre und 230 Millionen US-Dollar aus. Sportlich ein Gewinn, moralisch eine Bankrotterklärung.

Für sportlichen Erfolg und die damit einhergehenden Einnahmen schrecken die meisten Teams in der NFL vor wenig zurück. Oder wie sagte Steve Keim, der Manager der Arizona Cardinals, einmal sinngemäß: »Wir würden auch Hannibal Lecter (kannibalistischer Serienmörder aus dem Film »Das Schweigen der Lämmer« u. a., jW) unter Vertrag nehmen, wenn er schnell genug rennen könnte, und eben behaupten, er hätte eine Essstörung.«