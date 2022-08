Unbequeme ausgespäht

Alkis Konstantinidis/REUTERS Die Opposition fordert seinen Rücktritt: Der griechische Premier Mitsotakis (Athen, 7.7.2022)

Ein schwerer Abhörskandal erschüttert seit Wochen die griechische Regierung. Auf wessen Anordnung ihr Geheimdienst die Mobiltelefone unbequemer Journalisten und des sozialdemokratischen Oppositionsführer Nikos Androulakis monatelang abhörte, scheint klar zu sein. Die Spur führt direkt in die oberste Etage der Staatsmacht, zum rechten Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis. Zwei seiner engsten Vertrauten – Grigoris Dimitriadis, sein Bürochef im Ministerrang, und Panagiotis Kontoleon, Herrscher über die Sicherheitsdienste des Landes – traten Ende der vergangenen Woche zurück. Mitsotakis, seit dem Tod seines Vaters Konstantinos vor vier Jahren zum Patriarchen des mächtigsten Politikerclans in Griechenland aufgestiegen, scheint das nicht anzufechten. Während die linke Parlamentsopposition am Wochenende lauthals seinen Rücktritt und vorgezogene Wahlen forderte, ging der Premier am Strand seiner kretischen Heimatstadt Chania baden.

Am Montag, berichtete die heimische Presse, wollte der Regierungschef sich immerhin dazu herablassen, sich zumindest bei Androulakis zu entschuldigen und auch den Lauschangriff auf die Journalisten als »unverzeihlichen Fehler« zu bezeichnen. Ein kleiner Schritt, »sich eben mal entschuldigen«, wie die ebenfalls betroffene Tageszeitung Efimerida ton Syntakton höhnte, der die Opposition nicht zufriedenstellen und den Geruch von Vetternwirtschaft und Korruption, der Mitsotakis und seine Familie seit Jahrzehnten umweht, nicht wird beseitigen können.

Seit der Sohn des rechten Regierungschefs der 90er Jahre, Konstantinos Mitsotakis, im Juli 2019 die Parlamentswahlen gewann, baute die Familie ihre politische und wirtschaftliche Macht überall im Staatsapparat aus. Kyriakos’ älterer Schwester Theodora Bakogiannis, der früheren Bürgermeisterin von Athen und Außenministerin, folgte deren Sohn Konstantinos Bakogiannis quasi in verspäteter Erbfolge vor zwei Jahren als Chef ins Rathaus der Hauptstadt. Der zurückgetretene Dimitriadis ist sein Neffe, Sohn seiner zweiten Schwester Katerina, die als Direktorin der »Stiftung Mitsotakis« das ungeheuere Finanzkapital des Clans auf den rechten Weg bringt.

Dimitriadis hatte Mitsotakis in seinen ganz persönlichen Machtapparat eingebaut, ohne sich um das Geschrei der Oppositionsparteien und seines linken Vorgängers Alexis Tsipras – »Vetternwirtschaft«, »Mafiamethoden« – zu kümmern. Für den Geheimdienstchef Kontoleon, der die juristischen Voraussetzungen für das hohe Amt nicht mitbrachte, hatte er sogar eine Gesetzesänderung in der Bouli, dem griechischen Parlament, durchgedrückt. Seine Leute, die von seiner bürgerlich-rechten Partei Nea Dimokratia gestellte Mehrheit, nicken seit drei Jahren ohnehin alles ab, was der Chef des Regierungssitzes Mégaro Maxímou, einer neoklassizistischen Villa im Herzen Athens, ihnen zur Entscheidung ablegt.

Nicht weniger als die Rettung der griechischen Demokratie stehe nun auf dem Spiel, erboste sich am Sonnabend der belauschte EU-Abgeordnete Androulakis, der seit einigen Monaten auch Präsident des sozialdemokratischen Kinima Allagis (Kinal, Bewegung des Wechsels, früher Pasok, jW) ist. Dabei dürfte vor allem der linken Opposition nicht unbekannt sein, dass das Land in Wahrheit nie eine Demokratie im Sinne des Wortes war, sondern eine Oligarchie – nach Meinung des verstorbenen Widerstandshelden und Komponisten Mikis Theodorakis beherrscht von »nicht mehr als zehn Clans«.

Fast normal scheint daher, dass Journalisten, die für ihre Zeitungen oder Internetportale nach Beweisen für die Korruption im Staatsgefüge suchten, mit geheimdienstlichen Mitteln belauscht und kontrolliert wurden. Ob Novartis-Skandal – falsche Rechnungen im Pharma- und Gesundheitssektor –, ob völkerrechtswidrige »Pushbacks« der griechischen Küstenwache und ihrer Kollegen an Land, ob Immobiliengeschäfte und Flughafenbau in Heraklion: Die mit derlei Themen beschäftigten Reporter mochten ahnen, dass ihre Handys und Computer nie sicher vor den Nachstellungen des Geheimdienstchefs Kontoleon und seiner Agenten waren.