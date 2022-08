Kalte Bude

IMAGO/NurPhoto Düstere Zeiten brechen an, richtig frostig wird es auch

Millionen Menschen in Deutschland könnte es passieren, dass sie ihre Heizkosten nicht bezahlen können. Davor warnte der Präsident des Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, im Tagesspiegel (Montag). Mindestens das untere Einkommensdrittel der deutschen Bevölkerung werde die steigenden Energiekosten nicht stemmen können.

Eine Möglichkeit, die Lasten zu lindern, sieht Siebenkotten in einer Reform des Wohngeldes. »Man müsste die Einkommensgrenzen für Menschen, die Wohngeld beanspruchen können, deutlich erhöhen«, sagte er weiter. Als Grenze nannte er ein Haushaltsnettoeinkommen von 5.000 Euro im Monat.

Zudem müsste eine jährliche Heizkostenpauschale und eine Klimakomponente ins Wohngeld eingebaut werden. Damit könnte der Anstieg der Mieten nach einer energetischen Sanierung aufgefangen werden, betonte Siebenkotten. Für die Mieter, welche die hohen Energiekosten nicht berappen können, forderte er einen Kündigungsschutz und eine zweijährige Stundung der Schulden.

Ab Oktober wird von Gaskunden eine Umlage erhoben, die sich nach aktuellen Schätzungen auf fünf Cent je Kilowattstunde (kWh) belaufen könnte. Einem durchschnittlichen Haushalt mit einem Verbrauch von 20.000 kWh könnten dadurch Mehrkosten von 1.000 Euro im Jahr entstehen.

Die Kosten könnten aber auch deutlich höher steigen, wie ein Beispiel aus Südbrandenburg zeigt. Der Geschäftsführer der Stadtwerke Cottbus, Vlatko Knezevic, sagte kürzlich in einem Interview, die große Preiswelle komme erst 2023 und 2024 auf die Kunden zu. »Wir rechnen für einen durchschnittlichen Haushalt mit drei Personen mit Mehrkosten zwischen 3.000 und 5.000 Euro im kommenden Jahr, wenn die Politik nicht entlastet und gegensteuert.«

Dass sich die steigenden Gas- und Energiepreise zu einer sozialen Notlage entwickeln könnten, hindert Ökonomen aber nicht unbedingt daran, noch höhere Preise zu fordern. Der Düsseldorfer Ökonom Jens Südekum empfahl gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ, Montag), die Gasumlage deutlich über die anvisierten fünf Cent anzuheben. Er schlug statt dessen 15 bis 20 Cent vor. »Damit würde der Staat enormes Aufkommen generieren und könnte damit ein Entlastungspaket für Geringverdiener schnüren«, erklärte er.

Die hohen Preise sollten auf jeden Fall noch vor dem Winter kommen, so Südekum, um die »Sparanreize« für die privaten Haushalte so groß wie möglich zu bekommen. »Wenn die Privathaushalte nicht sparen, laufen wir Gefahr, dass wir in eine Gasmangellage laufen.« Ein Fünftel weniger Gas müssten es mindestens sein, um über den Winter zu kommen, hatte auch eine Projektion der Bundesnetzagentur ergeben.

Brandenburgs Wirtschaftsminister, Jörg Steinbach (SPD), hat indessen die Bürger aufgefordert, ihr Päckchen still zu ertragen. Sie sollten Energie sparen, wo es geht und sich ein finanzielles Polster anlegen. »Wir müssen Ruhe bewahren und nicht über jedes Stöckchen springen, was uns hingehalten wird«, sagte Steinbach laut dem regionalen Magazin niederlausitz-aktuell.de. Das sei auch zum Wohle einer europäischen Gemeinschaft, die sich gerade erst wieder gefunden habe. Diese »muss für uns ein hohes Gut sein, da müssen die Individualinteressen von Negativbetroffenen zurückstehen«, forderte er.

Um den hohen Gaspreisen zu entfliehen, spielen viele Haushalte offenbar mit dem Gedanken, im Winter mit Strom zu heizen. Eine Umfrage des Vergleichsportals Verivox hat ergeben, dass 30 Prozent aller Haushalte erwägen, sich Heizlüfter, Radiatoren oder Heizstrahler anzuschaffen. Zehn Prozent hätten diese bereits erworben.

Allerdings dürften sie nur kurzfristig helfen. Das Portal verwies auf Branchenverbände, die erklärt hätten: Kommen die Geräte massenhaft zum Einsatz, dann könnte dadurch das örtliche Stromnetz überlastet werden und es steige die Gefahr von Stromausfällen. Deshalb betonte Verivox, dass mobile elektrische Heizungen sich nur für Räume lohnten, die kurz und sporadisch erwärmt werden sollen – »nicht für eine ganze Wohnung«.