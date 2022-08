Vorwurf »Nuklearterrorismus«

Uncredited/AP/dpa »Potentiell sehr gefährlich«: Ein Soldat bewacht einen Teil des AKW Saporischschja in Energodar (1.5.2022)

Russland erwartet, dass die westlichen Länder ihren Einfluss geltend machen, damit Kiew den Beschuss des Atomkraftwerks Saporischschja in der südukrainischen Stadt Energodar einstellt. Das sagte der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, am Montag laut der russischen Nachrichtenagentur TASS. Peskow zufolge sei der Beschuss »potentiell sehr gefährlich«, da er »verheerende Folgen für weite Gebiete, für ganz Europa haben kann«.

Das Atomkraftwerk, das in einem von Russland kontrollierten Gebiet in der Südukraine liegt, war in den vergangenen Tagen wiederholt beschossen worden, zuletzt am Sonntag. Kiew behauptet, Moskau habe das Gelände von Europas größtem Atomkraftwerk selbst angegriffen. Das russische Verteidigungsministerium warf Kiew am Montag hingegen »Nuklearterrorismus« vor. Sein Sprecher Igor Konaschenkow erklärte, das Ziel der Angriffe sei gewesen, »eine humanitäre Katastrophe in den Regionen Cherson und Saporischschja zu verursachen«.

Zu den Details sagte Konaschenkow, dass Einheiten der 44. Artilleriebrigade der ukrainischen Armee aus der Siedlung Marganets am Sonntag das Kraftwerk beschossen hätten. Dabei sei die Hochspannungsleitung beschädigt worden, die Saporischschja und Cherson mit Strom versorgt. UN-Generalsekretär António Guterres erklärte am Montag bei einem Besuch in Tokio, er hoffe, dass die Angriffe in Energodar aufhörten. Sie seien »selbstmörderisch«.

Erst am 22. Juli hatten die ukrainischen Streitkräfte nach eigenen Angaben auf dem Gelände des Atomkraftwerks Kampfdrohnen eingesetzt. Der Militärgeheimdienst teilte damals mit, mit »Kamikazedrohnen« eine »Zeltstadt und feindliche Technik« angegriffen zu haben. Das berichtete die Deutsche Presseagentur. Dabei seien drei Russen getötet worden. Die Militärverwaltung der Region bestätigte den Angriff und sprach von elf teils schwerverletzten Kraftwerksmitarbeitern.

Unterdessen erklärte der Chef der Region Saporischschja, Jewgeni Balitskij, am Montag, er habe eine Anordnung zur Durchführung eines Referendums über den Beitritt zur Russischen Föderation unterschrieben. Man sei »zuversichtlich«, dass die Region »als Mitglied Russlands vor jeglichen Übergriffen geschützt« sein werde, heißt es in der Resolution.