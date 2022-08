Türkischer Drohnenangriff in Nordsyrien

Maya Alleruzzo/AP/dpa Die türkische Armee hält seit 2018 große Gebiete in Nordsyrien mit Unterstützung dschihadistischer Söldnergruppen besetzt

Tel Rifat. Die türkische Armee fliegt Luftangriffe in Nordsyrien. Wie die kurdische Nachrichtenagentur ANF am Donnerstag mitteilte, bombardierte eine türkische Drohne das Stadtzentrum der nordsyrischen Stadt Tel Rifat. Dabei wurden demnach sieben Menschen verletzt, darunter fünf Kinder und Jugendliche.

Die Stadt liegt in der Region Sehba, die zum Gebiet der autonomen Selbstverwaltung Nord- und Ostsyrien gehört. Laut ANF leben in der Region ein Großteil der 2018 im Zuge der türkischen Invasion in Nordsyrien vertriebenen Bevölkerung. Die Region grenzt im Süden an das von der Regierung des syrischen Präsidenten Assad kontrollierte Gebiet, im Westen, Osten und Norden an von türkischen Truppen und dschihadistischen Milizen besetztes Gebiet. Der Kanton ist ein häufiges Ziel türkischer Drohnenattacken. Laut ANF fanden im Gebiet im Juni und Juli mindestens drei Drohnenangriffe statt.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan reist am Freitag zu einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Russland. Die beiden Staatschefs werden in Sotschi am Schwarzen Meer zusammentreffen, es ist das zweite Treffen der beiden Staatschefs seit Beginn des Ukrainekriegs im Februar. Erdogan hat sich schon mehrfach als Vermittler zwischen Moskau und Kiew angeboten.

Zuletzt hatten sich Erdogan und Putin Mitte Juli in Teheran getroffen. Russland, die Ukraine, die Türkei und die UNO hatten drei Tage später ein Abkommen unterzeichnet, um wieder ukrainische Getreide-Exporte über das Schwarze Meer zu ermöglichen. Am Montag war ein erstes mit Mais beladenes Schiff aus dem Hafen von Odessa in Richtung Libanon ausfelaufen. (AFP/jW)