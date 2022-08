Kröger/IMAGO/Nordphoto Nach der Polizeischikane: Kurz vor 19 Uhr waren die Werder-Ultras längst wieder daheim (Wolfsburg, 6.8.2022)

Wolfsburg. Alles wie gehabt, auch zum Bundesligaauftakt. Das Feindbild Fußballfan hat sich über Jahre eingeübt, vor allem bei der Polizei. Im Vorfeld der Erstligabegegnung am Samstag zwischen dem VfL Wolfsburg und Aufsteiger Werder Bremen wurden anreisende Anhänger von der Weser am Hauptbahnhof der Autostadt festgesetzt. Mittels »Kontrollstelle« hinderte die niedersächsische Polizei Fans daran, zum Stadion zu ziehen. Per Lautsprecherdurchsage verkündete die Einsatzleitung eine »Aufenthaltsverbotszone zur Gefahrenabwehr« für das Wolfsburger Stadtgebiet, das nur in Polizeibegleitung durchquert werden dürfte.

Nicht nur das: Werder-Anhänger mussten sich zeitweise einer Identitätsfeststellung unterziehen, wurden körperlich durchsucht und individuell abgefilmt, stellte die Grün-Weiße Hilfe am Samstag abend in einem Statement fest. Grundlos, verdachtsunabhängig. »Es ist nicht hinnehmbar, wenn Hunderte Fans unter Generalverdacht gestellt werden«, so die Fanhilfe. Die Folge: Die aktive Fanszene verzichtete aus Protest auf den Stadionbesuch – und trat die Heimreise an.

Die Klubführung von Werder solidarisierte sich in einem Tweet mit den Ultras und verurteilte »die durchgeführten Maßnahmen«. Unterstützung kam ferner vom Gegner. Am Sonntag kritisierte Wolfsburgs Sportchef Jörg Schmadtke das Polizeivorgehen. »Wenn diese Gangart der Beamten Standard ist, stellt das für mich die gesamte Polizeiarbeit in Frage«, sagte er der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung. Die Grün-Weiße Hilfe erwägt rechtliche Schritte gegen den »sicherheitspolitischen Aktionismus«.