Jedes Spiel ein Fest

Annegret Hilse/REUTERS Gestern Bolzplatz, heute Golfplatz: Sadio Mané ist Senegals Superstar (nach dem Gewinn des deutschen Supercups, 30.7.2022)

Das Jahr 2022 ist jetzt bereits das bisher mit Abstand erfolgreichste für den senegalesischen Fußball. In knapp vier Monaten aber wartet auf »Les Lions de la Téranga« (die Téranga-Löwen) mit der Fußballweltmeisterschaft in Katar im November und Dezember der nächste Höhepunkt.

Zum ersten Mal in seiner Geschichte gewann der Senegal am 6. Februar dieses Jahres beim Turnier in Kamerun den Afrika-Cup. Man setzte sich in einem dramatischen Elfmeterschießen gegen das leicht favorisierte Ägypten um Weltstar Mohammed Salah mit 4:2 durch. Die Feierlichkeiten dauerten in dem westafrikanischen Land tagelang an. Lange hatte der Senegal auf diesen Titel gewartet, nachdem die Endspiele 2002 gegen Kamerun und 2019 gegen Algerien verlorengegangen waren. Die Senegalesen standen während des gesamten Turniers hinter ihrem Team. Jedes Spiel war ein Fest, ob in der Hauptstadt Dakar oder im entlegenen Dorf in der Savanne. Als Dankeschön für die Unterstützung schenkte Staatspräsident Macky Sall der Bevölkerung am darauffolgenden Montag spontan einen Tag Sonderurlaub.

Nur etwa anderthalb Monate später kam es dann zur Revanche der beiden derzeit besten afrikanischen Fußballmannschaften. Wieder ging es um Großes: die Qualifikation zur Weltmeisterschaft. Und auch dieses Mal hatte der Senegal die nötige Fortune auf seiner Seite. Nach 2002 und 2018 qualifizierte sich das Team von Trainer Aliou Cissé zum dritten Mal für eine WM-Endrunde. Zwar gab es dieses Mal keinen Tag Sonderurlaub, aber dennoch wurde tagelang gefeiert. Es war das dominierende Thema in den Gazetten des Landes mit knapp 18 Millionen Einwohnern, die in der Mehrheit von weniger als zwei Euro am Tag leben müssen. Der Senegal machte von sich reden, und das nicht nur in Afrika. Auch in Europa, wo zahlreiche senegalesische Nationalspieler unter Vertrag stehen, schaute man um so genauer auf das, was aktuell in dem fußballbegeisterten Land vor sich geht.

In Katar trifft der Senegal in Gruppe A auf den Gastgeber, Ecuador und Gruppenfavorit Niederlande. Die Chancen, das Achtelfinale zu erreichen, stehen nicht schlecht. Genauso wie bei der WM-Premiere vor 20 Jahren in Japan und Südkorea. Damals schlugen die Löwen in der Gruppenphase die frühere Kolonialmacht Frankreich mit 1:0 und qualifizierten sich für das Achtelfinale. Erst im Viertelfinale sollte dann gegen den späteren WM-Dritten, die Türkei, Schluss sein. Ein unvergessener Moment im senegalesischen Fußball. Doch dieser wird gegenwärtig sogar noch getoppt.

Die beeindruckende Erfolgsgeschichte ist eng verknüpft mit Stürmerstar Sadio Mané, der seit wenigen Wochen in Diensten des FC Bayern München steht. Der 30jährige wechselte im Sommer für knapp 32 Millionen Euro vom diesjährigen Champions-League-Finalisten FC Liverpool an die Isar. Mané könnte bei den Bayern die Ära von Weltfußballer Robert Lewandowski schnell vergessen machen. Bereits beim Super-Cup-Endspiel gegen RB Leipzig hatte er damit begonnen. Der Ausnahmestürmer verhalf den erfolgsverwöhnten Münchnern mit seinem zwischenzeitlichen 2:0 zum ersten Titel der neuen Saison. Mané war es auch, der den entscheidenden Elfmeter im Afrika-Cup-Finale gegen Ägypten verwandelte und damit dafür sorgte, dass der Senegal zur WM fährt. Mané war 2019 Champions League-Sieger und wurde zu Afrikas bestem Fußballer gewählt. 2020 gewann er mit dem FC Liverpool die englische Meisterschaft.

Wäre es nach seinen Eltern gegangen, wäre Sadio Mané Lehrer geworden, inzwischen ist er in seiner Heimat ein Volksheld. Trotzdem ist er bodenständig geblieben, insoweit man das über einen millionenschweren Fußballprofi in der heutigen Zeit überhaupt sagen kann. Mané engagiert sich auch außerhalb des Platzes. Er ist Wohltäter in seinem Heimatdorf Bambali. Er spendet Geld für Schulen, Krankenhäuser und Moscheen. Kürzlich hat er ein Galaspiel mit früheren und aktuellen Mitspielern auf dem Bolzplatz seiner Jugendzeit organisiert.

Erst kürzlich wurde Mané wieder zu Afrikas Fußballer des Jahres gekrönt. Für einige Experten ist er gar Favorit bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres 2022. Bei den »CAF Awards«, der Preisverleihung des afrikanischen Fußballverbandes CAF, räumte der senegalesische Fußball ordentlich ab. Die Löwen wurden erwartungsgemäß zum besten afrikanischen Team gewählt. Auch die Titel des besten männlichen Trainers, des besten männlichen Nachwuchsspielers und des Spielers, der das schönste Tor in der vergangenen Spielzeit erzielte, gingen in den Senegal. Mané sagte gegenüber der senegalesischen Sportzeitschrift Stades: »Ich will noch mehr Titel holen – warum nicht auch in diesem Jahr noch.«