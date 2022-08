Weiter wandeln

Der künftige Direktor des Mannheimer Technoseums, Andreas Gundelwein, will die Digitalisierung des renommierten Museums vorantreiben. Er freue sich auf die Arbeit an einem etablierten Haus mit Tradition und darauf, neue Impulse geben zu können, sagte er am Freitag. Seit 2014 ist Gundelwein am Deutschen Museum in München für die Ausstellungen, Sammlungen und die Bildungsarbeit zuständig sowie Mitglied der Museumsleitung. Das Landesmuseum für Technik und Arbeit (Technoseum) zeigt auf sechs Ebenen und rund 10.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche den technischen und sozialen Wandel vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. (dpa/jW)