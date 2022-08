Schön ruhig

Die 31. Auflage des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken ist in der Nacht zum Sonntag zu Ende gegangen. Beim Wacken Open Air (WOA) hätten 83.400 Fans gefeiert, teilten die Veranstalter mit. In Wacken spielten diesmal Metalgrößen wie Judas Priest, Slipknot oder Powerwolf. Auf neun Bühnen traten mehr als 200 Bands auf. Die Polizei sprach von einem friedlichen Verlauf des Festivals. Es habe Straftaten im unteren zweistelligen Bereich gegeben, sagte eine Sprecherin. »Das ist für 80.000 Menschen sehr ruhig.« Die Anzahl der polizeilich behandelten Delikte sei um 60 Prozent zurückgegangen. Rekordverdächtiges ereignete sich am Samstag morgen in der Luft. Der Hamburger Musiker Johannes »Johnny« Ritter spielte 327 Meter über dem Gelände im Korb eines Heißluftballons ein Luftgitarrensolo – das laut Organisatoren bisher höchste der Welt.(dpa/jW)