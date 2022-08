In guter Gesellschaft

imago/PEMAX Beim Kommunismus falsch abgebogen: Erzähler Martin Schlosser spottet über militante »Knalltüten« (Albrechtstraße in Berlin-Kreuzberg, 1990)

Die 90er, ein verlorenes Jahrzehnt vertaner Chancen? Nicht für den Schriftsteller und früheren jW-Kolumnisten Gerhard Henschel. Sein Alter Ego Martin Schlosser kann im »Schauerroman« die Jahre 1992 ff. als Erfolg verbuchen. Eckhard Henscheid, F. W. Bernstein, Robert Gernhardt … Im neunten Teil der 2004 mit dem »Kindheitsroman« begonnenen autobiographischen Schlosser-Romanreihe kommen Titelheld und Autor nun vollends in der illustren komischen Gesellschaft an, in die beide zielstrebten. Im April 1992 finden wir Schlosser/Henschel kurz nach dessen 30. Geburtstag aber zunächst dort wieder, wo er sich zum Ende des »Erfolgsromans« (2018) einquartiert hat: In einer siebenköpfigen Kreuzberger Chaos-WG mit entsprechenden hygienischen Standards. Das »Landei aus Meppen« leidet noch unter den Finanznöten des Jungschriftstellers, erhält als solcher allerdings reichlich Anerkennung und Unterstützung von Kollegen, die er noch kurz zuvor nur als Leser bewunderte.

Die Karriere nimmt schnelle Fahrt auf, und Schlosser, vom Titanic-Großglossisten Max Goldt liebevoll »Schlossi« genannt, kann sein Glück kaum fassen. Seine Polemiken im Merkur oder im Alltag des Essayisten und Förderers Michael Rutschky und seine Texte für den Berliner Tip erregen einiges Aufsehen: »Es wunderte mich selbst, dass ich von so was leben konnte. Wenn auch nicht so wie Rockefeller.« Und es kommt schnell nur immer besser. Henscheid lädt zur literarischen Koproduktion ein, F. W. Bernstein liefert Zeichnungen zu Schlossers Büchern, von denen zwischen 92 und 94 sieben (!) erscheinen. Die Titanic will ihn als Redakteur, der bewunderte Walter Kempowski als Biographen gewinnen. Und sogar das ein und andere Groupie fällt ab. Wäre da nicht das titelgebende Siechtum des vereinsamten Vaters, der schließlich elend stirbt, Schlossers Leben hätte gänzlich zum »Wonneroman« werden können.

Henschels literarisches Verfahren bleibt das altbewährte: Die »Sensationen des Gewöhnlichen« (Rutschky) werden ohne verklärende Nostalgie chronologisch in Szenen von selten mehr als 15 Zeilen notiert, prominente Phrasendrescher in bester Karl-Kraus-Manier durch reichlich Zitate überführt und erledigt. Aus sicher 1.500 auch separat funktionierenden Kurztexten entsteht durch kunstvolle Montage der erstaunlich stete Schlossersche Lebensfluss, der nun nicht mehr in provinzieller Stille verläuft. Grandios die von Band zu Band behutsame Anpassung der sprachlichen Mittel an die jeweilige Reife des Erzählers. Seit dem »Kindheitsroman« (2004) werden mit der allmählichen Ausdehnung des Schlosser-Kosmos peu à peu Vokabular und subjektive Welterfassungsfähigkeit erweitert. Die Feinzeichnung gelingt überdies durch Verwendung der »alten« Rechtschreibung, die durch eine Schlosser-Spezialortographie noch gekonnt modifiziert wird. Kleine Kunstwerke sind die Briefe, die der artistische Solitär Eugen Egner seinem Freund Schlosser/Henschel schreibt.

Dieser Roman tut, was Romane letztlich tun sollten, nämlich unterhalten, ohne zu langweilen. Dies gelingt Henschel mit seinem autobiographischen Werk nunmehr über 5.000 Seiten hinweg, von denen, der Klappentext lügt nicht, in der Tat keine überflüssig erscheint. Jüngeren Leserinnen und Lesern mag manche erwähnte Persönlichkeit nichts mehr sagen, gut unterhalten werden sie dennoch. Kenner der Neuen Frankfurter Schule dürften die vielen einschlägigen Nähkästchenplaudereien freilich besonders amüsieren. Treue jW-Leser werden sich nicht nur der Ankedoten zu Wiglaf Droste selig erfreuen, sondern auch an Henschels Darstellung der Nachanschlussjahre in Ost und West, des 1.-Mai-»Zinnobers« des »Kreuzberger alternativen Mittelstands« oder der lakonischen Aktionsanalyse der sich auf den Marxismus berufenden »Knalltüten« der militanten Gruppierung »Klasse gegen Klasse«. In einer gesitteten Gesellschaft gäbe es dafür Preise.