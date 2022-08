Knappe Zufuhr

Jeroen Jumelet/ANP/dpa Dürrenotfallplan für das Land der Gewässer und Seen (Beusichem, 3.8.2022)

In den Niederlanden, dem Land der Flüsse und Seen, der Kanäle und Grachten, herrscht ein »faktischer Wassermangel«. Seit vergangenem Mittwoch ist offiziell die Warnstufe 2 ausgerufen, was heißt: Die Nachfrage nach Wasser ist größer als das Angebot. Das teilte gleichentags der Minister für Infrastruktur und Wasserwirtschaft, Mark Harbers, mit. Die Versorgung mit Trinkwasser sei aber gesichert, beruhigte der Minister die Bevölkerung.

Trotzdem, alle Bürgerinnen und Bürger sind jetzt zum Wassersparen aufgerufen. Alle müssten sich fragen, ob es unbedingt nötig ist, das Auto zu waschen oder das Planschbecken der Kinder jeden Tag mit frischem Wasser zu füllen, mahnte Harbers: »Jeder kann einen Beitrag leisten.« Der Wassermangel ist auf die hohe Verdunstung durch die anhaltende Hitze in den Niederlanden und die geringe Wasserzufuhr über die Flüsse aus dem Ausland zurückzuführen. Der Rhein liefert im Moment weniger als die Hälfte Süßwasser als normal.

Minister Harbers hat einen Krisenstab eingesetzt, der die Wasserverteilung organisieren soll. Im Moment seien jedoch noch keine zusätzlichen Maßnahmen nötig. »Aber das könnte in den nächsten Wochen der Fall sein«, so Harbers. Laut Wettervorhersage sind bis Ende August wahrscheinlich keine signifikanten Niederschläge zu erwarten. Zunächst würden Maßnahmen ergriffen, die zu Lasten der Landwirtschaft, Industrie und des Freizeitsektors gehen. Sie haben die niedrigste Priorität. Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser besitzt die höchste. Ebenso eingestuft werden die Kraftwerke, die das Land mit Energie versorgen.

Es ist das fünfte Mal in diesem Jahrhundert, dass der Staat die Stufe 2 ausrufen muss. 2003 erreichte die Trockenheit sogar die höchste Stufe 3, was eine »drohende nationale Krise« bedeutet. Das war zuvor zum letzten Mal 1976 passiert. Vor allem die höher gelegenen, sandigen Gebiete in der Veluwe, in Nordbrabant oder der Region um Enschede sind von der Dürre betroffen. Weil es dort keine großen Flüsse gibt, sind sie komplett vom Regen abhängig. Landwirte dürfen dort kein Oberflächenwasser zum Bewässern ihrer Felder mehr benutzen, was sich natürlich negativ auf die Ernte auswirken wird.

»Wenn die großen Flüsse wenig Wasser abführen, kann Versalzung entstehen«, erklärt die staatliche Behörde Rijkswaterstaat auf ihrer Internetseite. »Dort, wo Flüsse ins Meer münden, oder an Schleusen kann das salzige Meerwasser leichter in unser Land eindringen. Das liegt daran, dass weniger Wasser zur Verfügung steht, um dem eindringenden Salzwasser Gegendruck zu verleihen.« Rijkswaterstaat zeichnet für den Bau und Unterhalt von Straßen und Schiffahrtswegen verantwortlich. Die Einrichtung untersteht dem Ministerium für Infrastruktur.

Auch gut 4.000 Kilometer Torfdeich sind durch die Dürre in Gefahr. Dabei handelt es sich um sehr alte Anlagen, die nicht gegen die Nordsee schützen, sondern gegen Binnengewässer. Anders als die aus Ton errichteten Deiche an Rhein, Maas und anderen Flüssen reagieren sie sehr sensibel auf Trockenheit. Torf bröckelt, beim kleinsten Windstoß fliegt er davon. Besonders viele Deichwachen sind deswegen im Moment zu Fuß unterwegs.

Ein weiterer Schwachpunkt ist der Amsterdam-Rhein-Kanal, der die Hauptstadt über die Rheinarme Lek und Waal mit Rotterdam und dem Ruhrgebiet verbindet. Mit 100.000 Schiffen pro Jahr ist er nicht nur die am meisten befahrene künstliche Wasserstraße der Welt, sondern dient auch als Reservoir für die Landwirtschaft. Weil der Rhein aber nicht mehr genug Süßwasser in den Kanal speist, droht er von der anderen Seite her durch Wasser aus der Nordsee zu versalzen.

Um das zu verhindern, hat Rijkswaterstaat unlängst am Grund des Kanals eine Pipeline verlegt, durch die Luft fließt, die durch Löcher im Rohr als Blasen an die Wasseroberfläche blubbert. Der sogenannte »Blasenschirm« stoppt das aus der Nordsee kommende Salzwasser. Das ist für Amsterdam wichtig: Solange genug Süßwasser durch den Kanal fließt, leidet die Hauptstadt ganz sicher keinen Durst.