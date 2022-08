Moskau intensiviert Angriffe auf Bachmut

REUTERS Bachmut nach einem russischen Angriff (30.7.22)

Es ist bereits das zweite Mal innerhalb weniger Tage. Am Sonntag haben sich Moskau und Kiew gegenseitig den Beschuss des südukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja vorgeworfen. Wie die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf die Besatzungsverwaltung der Stadt Energodar meldete, habe die ukrainische Armee in der Nacht zu Sonntag eine Rakete auf das AKW-Gelände abgefeuert. Die ukrainische Atombehörde Energoatom beschuldigte hingegen Russland, das unter seiner Kontrolle stehende Gelände selbst beschossen zu haben. Erst am Freitag hatten sich beide Seiten gegenseitig für den Beschuss des Atomkraftwerks verantwortlich gemacht.

Derweil meldete die russische Armee die Zerstörung von tonnenweise Munition, die Kiew von NATO-Staaten geliefert bekommen hat. So sei in der südukrainischen Region Mikolajiw ein Lager mit insgesamt 45.000 Tonnen Munition getroffen worden, erklärte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Sonntag. Auch fünf weitere Waffenlager seien angegriffen worden, eines davon in der Oblast Donezk im Donbass.

Berichten zufolge verstärkt Moskau gerade dort seine Offensive, besonders auf die Stadt Bachmut in der Oblast Donezk. Sollten Bachmut und andere kleinere Orte fallen, wäre der Weg für Russlands Truppen weitgehend frei in Richtung der Großstädte Slowjansk und Kramatorsk. Bei Luftangriffen seien bis zu 130 ukrainische Soldaten getötet worden, hieß es am Sonntag aus Moskau. Die Miliz der »Volksrepublik« Donezk hatte am Sonnabend gemeldet, es gebe schon Gefechte im Stadtgebiet.

Am Samstag abend erklärte die Behördenvertreterin der südukrainischen Stadt Nowa Kachowka, Katerina Gubarewa, ein Funktionär der russischen Besatzungsbehörden sei in Folge eines Attentat »seinen Verletzungen erlegen«. Zuvor hatte die russische Nachrichtenagentur TASS gemeldet, Witali Gura, der stellvertretende Leiter der Stadtverwaltung, habe am Samstag morgen in seinem Haus mehrere Schussverletzungen erlitten. Nowa Kachowka liegt am Fluss Dnjepr, rund 80 Kilometer östlich der Großstadt Cherson.