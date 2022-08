Gefühlte Tabelle

Matthias Koch/IMAGO Wird aber langsam Zeit mit dem jW-Abo: Urs Fischer, bester Mann am Platz

Berlin. Geld regiert – auch und gerade die Fußballwelt, aber, o Boy, selten wurden Hunderte Millionen mit Ansage so sinnlos versenkt wie von Hertha BSC. Kann man einer Berliner Sportredaktion da übelnehmen, dass ihr bei der Bundesligasaisonprognose ein paar Kategorien verrutscht sind? Die Standards saßen (Bayern, Dortmund, Fürth), und im Mittelfeld kann man schon mal danebengrätschen. Aber Urs Fischer weigert sich trotz Kruse-Abgangs, irgendwas zu vercoachen, Freiburg harrt weiter der fälligen Regression to the mean, und Köln, ja Köln ... Sagen wir einfach: Der Kader gibt offenbar doch Baumgart-Fußball her. Wir sind überrascht, erfreut und tippen für die Spielzeit 2022/23: