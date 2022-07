Wenn Gegenstände träumen

Wolfram Spyra Christine Kriegerowski: »Unterwäsche« (1997)

Die Wirklichkeit birgt Sphären, die, werden sie fotografiert, fast surreal, absurd erscheinen. Erst findige Fotografinnen und Fotografen machen sie durch klug gewählte Ausschnitte sichtbar. Einige dieser rätselhaften Situationen sind nun in einer Ausstellung von Christine Kriegerowski und Bernd Riehm in der kleinen Galerie World-Wide-Window in Frankfurt/Oder zu entdecken, sie trägt den etwas bedeutungsschwangeren, von den russischen Science-Fiction-Autoren Arkadi und Boris Strugazki entlehnten Titel »Milliarden Jahre vor dem Weltuntergang«.

Inflation, Krieg, Klimakrise: Der Weltuntergang fühlt sich gerade sehr nah an. Da sind die Milliarden Jahre beruhigend, die verbleiben sollen – ob mit Spezies Mensch oder ohne ihn, ist offen. Bernd Riehms Arbeiten schlagen sehr verschiedene Richtungen ein. Auf zwei nahezu quadratischen Prints mit den Titeln »Planungsentwurf« und »Zerstörungsanweisung« sind aufgrund starker Baumschäden entstandene Waldlichtungen zu sehen. Mit bitterer Ironie verweisen die Titel auf die menschengemachten Umstände und ihre Folgen. Während der Club of Rome bereits 1972 vor den »Grenzen des Wachstums« warnte und die Klimakrise durch weltweit immer alarmierendere Wetterphänomene starke Brisanz erhielt, ist hieran gemessen die Coronapandemie eine sehr neue Erfahrung.

Fünf von Riehms Bildern zeigen Motive eines öffentlichen Lebens, die für uns bereits »Normalität« geworden sind: Rote-Kreuz-Zelte am Bahnhof in Frankfurt/Oder als Coronatestzentren, Maskenträger im Fahrstuhl und im Zug – während der Stuhlkreis im Park mit großen Abstände schon wieder der Vergangenheit anzugehören scheint. Jetzt wird eher trotzig bei Raves auf dem Vulkan getanzt. Die Isolationserfahrungen während der Pandemie scheinen Riehms Selbstbildnisse »Der Sinn des Lebens I+II« von 2018 vorwegzunehmen. Wie eine Apotheose der Einsamkeit und Absage an die soziale Gemeinschaft, freilich eher ironisch zu lesen, zeigt sich Riehm allein in einem Raum jonglierend bzw. mit von einem Tabletbildschirm illuminierten Gesicht. Doch wer ist die Schattenfigur mit Stativ und Kamera? Ein irritierendes Bildrätsel?

Christine Kriegerowskis Fotografien sind überaus gegenwärtige Eindrücke von Ordnung, Unordnung, ja, Chaos in den Städten, drinnen und draußen, ob in Berlin oder Athen. Eine Aufnahme zeigt Unterwäsche an einem Wildgeweih, das als Kleiderhaken dient. Es sind absurd erscheinende, von den »Verursachern« jedoch ernstgemeinte spontan-praktische Umfunktionierungen, die Kriegerowski fixiert. Auch hier ist der Ausschnitt entscheidend, das bewusst gewählte Wirklichkeitsfragment. Was haben Schöpfkelle und Beil in einem Spülbecken zu bedeuten? Wir hier ein Splatterfilm gedreht? Denkwürdig auch die mit Ketten gegen Diebstahl gesicherte Jackfrucht an einem Gemüsestand. Ist das Objekt in einer Halterung an der tapezierten Wand ein Duschkopf oder ein Telefonhörer? Zweiter Blick: Es handelt sich um eine Duschkabine mit Blumendekor.

Ein Reisebüro, das selbst am Ende seiner »Reise« angekommen ist und vor dem sich die herausgerissenen Wandverschalungen türmen. Ende einer Selbstständigkeit, einer Berufsexistenz? Ein gewohntes Bild im krisengeschüttelten Kapitalismus, beschleunigt durch Corona. Kriegerowskis Fotografien sind menschenleer – aber die Objekte, geschnürt und aus der Hand gelegt, zerschlissen und abgeworfen, machen die Menschen als Akteure im Hintergrund bemerkbar. Oder, wie die Autorin Valie Djordjevic in ihrer Eröffnungsrede zu den Bildern mit Verweis auf den Surrealismus ausführte: »Die Träume, die hier abgebildet werden, sind eher diejenigen der Gegenstände.«