Atomkraft, Atommüll – und kein Ende

Armin Weigel/dpa Noch steigt Wasserdampf auf über Isar 2. Nach Ansicht von Münchens Oberbürgermeister Reiter sollte das AKW weiter in Betrieb bleiben (Essenbach, 21.7.2022)

Die Atomkraftlobby wittert Morgenluft: Befürworter der Kernenergie nehmen den von der Bundesregierung geplanten Engpass bei der Erdgasversorgung zum Anlass, einen Weiterbetrieb der drei noch nicht abgeschalteten deutschen Atomkraftwerke (AKW) Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 zu fordern. Nach Paragraph 7 Atomgesetz verlieren diese Ende 2022 ihre Betriebserlaubnis.

Atomstrom soll angeblich eine drohende Lücke bei der Versorgung mit Erdgas schließen. Das ist schon technisch absurd, da zwar der Ausfall von Atomkraftwerken durch den Einsatz von Gaskraftwerken kompensiert werden kann, aber nicht umgekehrt. Denn Gaskraftwerke zeichnen sich dadurch aus, dass sie schnell an- und abzuschalten sind und daher vor allem einen Spitzenbedarf an Strom decken können, während die extrem schwerfälligen Atomkraftwerke für die Grundlast eingesetzt werden.

Die Diskussion um Verlängerung der AKW-Laufzeiten dient so in erster Linie politischen Zwecken. Vorausschauend wird die Schuld an einem möglichen Energiemangel den Atomkraftgegnern zugeschoben, die auf dem Bestand der gegenwärtigen Rechtslage beharren. Die CDU nutzt die Gelegenheit, einen Keil in die Ampelregierungskoalition zu treiben. Außerdem wird vom mangelhaften Zubau an Windkraftanlagen in den letzten Jahren abgelenkt.

Dabei rütteln die großen Energiekonzerne RWE, EnBW und Eon als Eigentümer aktuell noch laufender AKW überhaupt nicht am Atomausstieg. So ließ RWE bezüglich des AKW Emsland verlauten, »ein Weiterbetrieb über den 31. Dezember 2022 hinaus wäre mit hohen Hürden technischer als auch genehmigungsrechtlicher Natur verbunden«. Einzig die Stadtwerke München als Minderheitseigner des AKW Isar 2 plädieren für einen Weiterbetrieb. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke München, hat sich von jenem Aufsichtsrat den Auftrag erteilen lassen, bei der Bundesregierung für den Weiterbetrieb des AKW einzutreten. Kräftig sekundiert der Bayerische Rundfunk, der am Sonnabend gleich drei Befürworter ausführlich zu Wort kommen ließ.

Wie fast immer bei Plädoyers für den Betrieb von AKWs wird das permanente Risiko durch Unfälle mit Reaktorschmelze ausgeblendet. Kein AKW ist gegen die gesamten Folgekosten einer Reaktorschmelze versichert. Das nicht kalkulierbare Risiko wird letztlich den potentiellen Opfern und den Steuerzahlern aufgebürdet. Unkalkulierbar sind auch die Kosten der Atommüllendlagerung. Wie teuer etwa allein die Bergung des Atommülls aus der Schachtanlage Asse II bei Braunschweig werden wird, lässt sich kaum beziffern.

Am 10. Juli hatte der parlamentarische Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Christian Kühn (Bündnis 90/Die Grünen), Asse II besucht. Dabei konfrontierten Vertreter von Bürgerinitiativen Kühn mit ihrer Kritik am Handeln der für Asse II verantwortlichen Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), deren Aufsichtsratsvorsitzender er ist. Die BGE plant, in teils nur ein bis zwei Kilometern Entfernung zu Ortschaften riesige Anlage zur Verarbeitung und Lagerung von Atommüll zu errichten. Inmitten eines Flora-Fauna-Habitats und auf geologisch unsicherem Untergrund. Das würde erhebliche Belastungen für Anwohner und Natur bedeuten, dabei sind diese Anlagen dort überhaupt nicht nötig.

Die Rückholabsicht der BGE steht in Zweifel, weil in den letzten zehn Jahren weder Bergetechnik entwickelt noch ein detaillierter Rückholplan erarbeitet und nichts unternommen wurde, um den Atommüll möglichst trocken zu halten. Die Kernforderung der Bürgerinitiativen um Asse II lautet daher: »Bevor eine Atommüllfabrik und ein Atommüllager errichtet werden (wo auch immer), muss die BGE die Rückholung planen, beantragen und eine rechtlich haltbare Genehmigung bekommen. Die Zeit bis dahin muss die BGE nutzen, um einen fairen Standortevergleich durchzuführen.«