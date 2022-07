Kreuzworträtsel

Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder jungewelt.de/­wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Der letzte Bus nach Woodstock«, einen Kriminalroman von Colin Dexter, erschienen im Unionsverlag Zürich.

»Der Korec Johann ...!«, herausgegeben von Johann Feilacher und dem Gugging Museum, erschienen im Residenzverlag, haben gewonnen: Susanne Piwon aus Dresden und Fritz Pasucha aus Bielefeld.